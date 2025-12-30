Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, martes 30 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

Senamhi explica por qué Lima registra frío matutino, neblina y alta humedad al cierre de 2025

Lima despide el 2025 con frío, neblina y alerta amarilla del Senamhi. Conoce cómo estará el clima en Año Nuevo y qué zonas están en riesgo.

    Senamhi explica por qué Lima registra frío matutino, neblina y alta humedad al cierre de 2025
    Senamhi recomienda no se bajar la guardia ante las distintas temperaturas. | Composición Wapa
    Senamhi explica por qué Lima registra frío matutino, neblina y alta humedad al cierre de 2025

    Aunque el calendario marca verano, Lima Metropolitana atraviesa un escenario climático atípico en los últimos días de diciembre. Las mañanas frías, la neblina persistente, la alta humedad y las bajas temperaturas nocturnas se han convertido en protagonistas del cierre del 2025, no solo en la capital, sino también en gran parte del litoral peruano.

    Este comportamiento inusual del clima llevó al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) a activar una alerta amarilla, vigente hasta el lunes 30 de diciembre, ante la presencia de vientos moderados, lloviznas aisladas y reducción de visibilidad, factores que pueden afectar actividades cotidianas y desplazamientos.

    LEE MÁS: Los 9 distritos de Lima más seguros ante un sismo fuerte, según estudios sobre suelos y nivel de vulnerabilidad

    Alerta amarilla activa en la costa peruana

    De acuerdo con el reporte oficial del Senamhi, la alerta amarilla rige desde el 28 hasta el 30 de diciembre e incluye a Lima, Callao, Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque y Piura.

    En estas regiones, se esperan vientos de ligera a moderada intensidad, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 35 km/h, principalmente en zonas cercanas al mar. Estas condiciones elevan el riesgo de levantamiento de polvo y arena, así como una disminución de la visibilidad horizontal durante las primeras horas del día.

    El organismo advirtió que “la alerta amarilla implica la ocurrencia de fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos”, por lo que recomendó asegurar objetos sueltos, extremar la precaución al conducir y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

    Senamhi advierte que el frío podría extenderse hasta Año Nuevo

    El ingeniero Piero Rivas, especialista del Senamhi, explicó en declaraciones a TV Perú que este panorama no se limitaría solo a diciembre.

    “Para las zonas costeras, en las playas vamos a tener cielo cubierto en horas de la mañana. Para el día 31 e incluso el 1 de enero, podría haber sensación de frío, sobre todo en el norte”, señaló.

    Este pronóstico genera preocupación entre quienes planean recibir el Año Nuevo al aire libre o visitar balnearios, ya que el clima no corresponderá al típico verano esperado.

    Descenso de temperaturas nocturnas en Lima y otras regiones

    El Senamhi también confirmó un marcado descenso de las temperaturas nocturnas en Lima Metropolitana, con registros que oscilan entre 13 °C y 18 °C entre el 26 y el 30 de diciembre. A ello se suma una probabilidad moderada de lloviznas, especialmente los días 29 y 30, lo que intensifica la sensación de frío.

    En otras zonas del litoral, las noches también se presentan más frías de lo habitual:

    • Tumbes: entre 19 °C y 20 °C
    • Piura: entre 15 °C y 17 °C
    • Lambayeque: entre 14 °C y 17 °C
    • La Libertad: entre 13 °C y 16 °C
    • Áncash: entre 14 °C y 17 °C

    Según el organismo técnico, la estabilidad atmosférica y el mar frío favorecen la acumulación de humedad y contaminantes en el aire, especialmente en zonas urbanas, lo que refuerza la sensación térmica baja.

    ¿Por qué hace frío en pleno verano en Lima?

    Especialistas del Senamhi explican que este fenómeno responde a una combinación de factores oceánicos y atmosféricos. La Corriente de Humboldt, que transporta aguas frías desde el sur del continente, enfría el aire sobre el litoral peruano y limita el aumento de temperatura.

    A ello se suman los vientos fríos del Anticiclón del Pacífico Sur, que desplazan aire seco y frío hacia la costa, elevando la humedad y reduciendo la sensación de calor. La persistente nubosidad baja y neblina impide el ingreso de radiación solar durante las mañanas, retrasando el calentamiento del suelo.

    NO TE PIERDAS: Año Nuevo 2026: Revelan fecha de primer FERIADO LARGO y es antes de lo que imaginas

    ¿Año Nuevo con frío?

    Pese al panorama frío, el Senamhi indicó que la nubosidad no se mantendrá todo el día. Hacia media mañana, el cielo tenderá a despejarse y el brillo solar aparecerá cerca del mediodía, principalmente en distritos del norte y este de Lima.

    No obstante, las temperaturas seguirán por debajo de los 20 °C, y el descenso térmico podría reaparecer durante las madrugadas. Piero Rivas recomendó evaluar bien los planes por fiestas: “Si desean temperaturas de mar cálidas, lo más recomendable sería ir a las playas del sur”.

    El organismo concluyó que Lima continuará experimentando mañanas grises y tardes templadas, incluso en pleno verano, debido a la alta humedad y a la rápida disipación del calor durante la noche.

