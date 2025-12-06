Noches frías y bajas temperaturas se sentirán toda la semana en la costa peruana, según SenamhiÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que entre el sábado 6 y el miércoles 10 de diciembre se sentirá un frío más intenso de lo habitual durante las noches en gran parte de la costa peruana.
Las regiones más afectadas serán Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima e Ica, donde la sensación térmica será más baja, sobre todo en zonas cercanas al mar y durante la madrugada.
¿En qué regiones bajará más la temperatura nocturna?
Según el pronóstico oficial del Senamhi, este descenso se debe principalmente a la presencia de aguas frías frente al litoral y al ingreso de vientos provenientes del sur, lo que también favorecerá mañanas con cielo cubierto y mayor nubosidad.
Los rangos estimados de temperatura nocturna serán:
- Piura: entre 14 °C y 17 °C
- Lambayeque: entre 14 °C y 16 °C
- La Libertad: entre 14 °C y 16 °C
- Áncash: entre 15 °C y 17 °C
- Lima: entre 14 °C y 16 °C
- Ica: entre 12 °C y 16 °C
En el caso de Lima Metropolitana, se prevé que las temperaturas oscilen entre los 15 °C y 17 °C, valores poco usuales para la época, de acuerdo con lo informado por la institución meteorológica.
En los distritos más alejados de la franja costera podría asomarse el sol hacia el mediodía, aunque el frío nocturno persistirá y podría sentirse con mayor intensidad en viviendas poco aisladas o sin abrigo adecuado.
Aviso N.° 433 y variaciones extremas entre día y noche
De forma paralela, el Senamhi emitió el Aviso N.° 433, de nivel naranja, donde alerta sobre una marcada variabilidad térmica entre el 4 y el 6 de diciembre.
En este periodo se combinarán noches más frías con un incremento de la temperatura durante el día, tanto en la costa norte como en varias zonas de la sierra.
Entre los departamentos bajo vigilancia climática figuran: Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco y Piura.
El aviso señala que se presentará escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que elevará los índices de radiación ultravioleta (UV). Por ello, se recomienda evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor calor y usar protección adecuada, en especial en niños y adultos mayores.
Para el viernes 5 de diciembre, se estiman máximas de:
- Sierra norte: entre 20 °C y 38 °C
- Sierra central: entre 14 °C y 31 °C
- Sierra sur: entre 20 °C y 33 °C
- Costa norte: valores cercanos a los 35 °C
Los mapas de alerta del Senamhi continúan marcando con colores naranja y amarillo las áreas donde se concentrarán los eventos más intensos. Las autoridades regionales ya han sido informadas para coordinar acciones preventivas ante posibles impactos en la agricultura, el ganado y la salud pública.
Finalmente, el Senamhi recuerda a la ciudadanía que es clave mantenerse informada a través de su página web, aplicación móvil y redes sociales oficiales, donde se actualizarán los reportes mientras dure esta anomalía térmica.