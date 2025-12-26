Sedapal confirma CORTE DE AGUA este sábado 27 de diciembre: horarios y lista de distritos afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Nuevo corte de agua! Sedapal ha anunciado que este sábado 27 de diciembre se llevará a cabo un corte programado del servicio en un distrito del norte de Lima. Esta interrupción responde a trabajos de mantenimiento en la red de agua potable, necesarios para garantizar un suministro más eficiente. Si quieres saber si tu vivienda se verá afectada, aquí te presentamos todos los detalles y el cronograma completo del corte.
Distrito de Lima sin agua potable el 27 de diciembre: Sedapal responde
Corte de agua en Puente Piedra
- Hora del corte: desde las 12:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.
- Zonas afectadas: A.H. La Libertad, A.H. 6 de Abril, A.H. Lomas de Zapallal Sector C, A.H. Lomas de Zapallal Sector D, A.H. Proyecto Integral Zapallal Alto, Asoc. Viv. Lomas de Cerro Verde Ampliación, A.H. Brisas del Norte, A.H. Buenos Aires, A.H. La Florida, A.H. Los Girasoles, A.H. Hijos de Lamud II, A.H. Hijos de Luya II etapa, A.H. Keiko Sofía, A.H. La Libertad, A.H. Lomas de Zapallal, A.H. Lomas de Zapallal Sector B y A.H. Nuevo Progreso.
- Motivo: limpieza de reservorio.
Corte de agua en San Juan de Lurigancho
- Hora del corte: desde las 8:00 a.m hasta las 5:00 p. m.
- Zonas afectadas: Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, así como las urbanizaciones Zárate y Caja de Agua, donde residen miles de familias.
- Más zonas: En el mismo distrito, la suspensión vinculada al reservorio de Vicentelo se extenderá a la Urbanización Chacarilla Otero, la Cooperativa Las Flores, la Urbanización San Silvestre y el conjunto de Violetas I, II y III, además de la Urbanización San Carlos.También serán alcanzadas por el corte la Asociación San Hilarión I, II, la Cooperativa La Huayrona I y la Urbanización San Gabriel, áreas catalogadas por Sedapal como estratégicas dentro del sistema de abastecimiento de la zona este de Lima.
- Motivo: limpieza de reservorio.
Medidas y contacto ante corte de agua en tu distrito
El corte de agua se debe a la limpieza de reservorios de las tuberías principales, necesaria para garantizar el almacenamiento del recurso hídrico en los hogares del distrito afectado. Sedapal recomienda a los ciudadanos tomar medidas preventivas para mitigar el impacto. Si el servicio no se restablece según lo programado, los usuarios deben comunicarse al Aquafono (01) 317-8000 e indicar su número de suministro.