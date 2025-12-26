¡Nuevo corte de agua! Sedapal ha anunciado que este sábado 27 de diciembre se llevará a cabo un corte programado del servicio en un distrito del norte de Lima. Esta interrupción responde a trabajos de mantenimiento en la red de agua potable, necesarios para garantizar un suministro más eficiente. Si quieres saber si tu vivienda se verá afectada, aquí te presentamos todos los detalles y el cronograma completo del corte.