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Lucía de la Cruz es hospitalizada de emergencia

Lucía de la Cruz se encuentra en trauma shock.

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    Lucía de la Cruz es hospitalizada de emergencia
    Lucía de la Cruz es HOSPITALIZADA de EMERGENCIA | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Lucía de la Cruz es hospitalizada de emergencia

    El hospital María Auxiliadora emitió un comunicado informando sobre la condición de salud de la cantante criolla Lucía de la Cruz.

    En el documento se precisa que la artista “actualmente se encuentra en la unidad de trauma shock, bajo vigilancia constante y atendida por un equipo multidisciplinario”.

    Asimismo, se señala que su atención médica está siendo cubierta por el Seguro Integral de Salud (SIS).

    No obstante, no se brindaron mayores detalles sobre los motivos de su ingreso al centro de salud.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lucía de la Cruz es hospitalizada de emergencia
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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