Lucía de la Cruz es hospitalizada de emergencia

Lucía de la Cruz es hospitalizada de emergenciaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El hospital María Auxiliadora emitió un comunicado informando sobre la condición de salud de la cantante criolla Lucía de la Cruz.
En el documento se precisa que la artista “actualmente se encuentra en la unidad de trauma shock, bajo vigilancia constante y atendida por un equipo multidisciplinario”.
Asimismo, se señala que su atención médica está siendo cubierta por el Seguro Integral de Salud (SIS).
No obstante, no se brindaron mayores detalles sobre los motivos de su ingreso al centro de salud.