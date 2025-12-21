Lucía de la Cruz y el streamer peruano sorprendieron con un beso inesperado durante una transmisión en vivo, dejando a todos impactados.

¿Se enamoraron? Lucía de la Cruz y el streamer peruano 'Neutro' protagonizaron un momento inesperado durante una transmisión en vivo: al saludarse, terminaron dándose un beso.

La situación generó gran controversia entre los usuarios, especialmente porque 'Neutro' mantiene una relación con la actriz Mayra Goñi, confirmada por él aunque no por ella. Descubre aquí cómo ocurrió este beso entre la cantante y el popular streamer peruano.

Lucía de la Cruz y el streamer peruano protagonizan un inesperado beso

El incidente ocurrió cuando el streamer se acercó a la cantante criolla y hubo una descoordinación entre ambos. Sus cabezas se dirigieron al mismo lado, provocando que sucediera esta situación inesperada.

Neutro dio unos pasos hacia ella y le dijo: "Mamita hermosa”, lo que provocó risas entre ambos. Acto seguido, se dio el beso; a lo que ella reaccionó: “Oye me dio un beso en la boca”.

A pesar de lo ocurrido, tanto el streamer como la criolla lo tomaron con humor y coincidieron en que fue algo inesperado. Él agregó: “Arrancamos con más ganas”. Las imágenes, como era de esperarse, se viralizaron en las redes.

Lucía de la Cruz y la vez que reveló que salía con un joven de 20 años

En 2023, Lucía de la Cruz se mantiene como una de las artistas más reconocidas del Perú, no solo por su extensa trayectoria musical, sino también por sus romances. Durante un reportaje de Magaly TV La Firme, la cantante aprovechó para dar detalles de su nueva relación.

Lucía confirmó que mantiene saliditas con un joven músico extranjero de 20 años, a quien cariñosamente llama su ‘colágeno’, y que ya llevan un mes juntos sin ser ampayados. Además, contó con orgullo su estrategia en la relación: “Lo que yo hago es esto; lo centro, lo alimento, lo pulo y después de que esté bien alimentado, me lo como”, dijo entre risas.

'Neutro'y su 'relación' con Mayra Goñi

Neutro, el popular streamer peruano, ha estado en el centro de rumores sobre su relación con la actriz y cantante Mayra Goñi. Según declaraciones recientes, él afirmó que lleva casi un año saliendo con ella, describiendo el vínculo como su relación más larga y algo que han disfrutado sin presiones.