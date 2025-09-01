Lucía de la Cruz llama “SIN TALENTO” a Leslie Shaw por insultos a Marisol

La cantante criolla, Lucía de la Cruz , respaldó a Marisol y tuvo duros comentarios contra Leslie Shaw.

En una entrevista reciente, Lucía de la Cruz decidió responder sin rodeos a las declaraciones de Leslie Shaw, quien dejó entrever que el videoclip de Marisol estaría cargado de indirectas hacia ella. Con un tono firme, la reconocida criolla desestimó los comentarios de la cantante rubia, calificándola como “una persona sin talento” y reprochándole su falta de consideración hacia colegas del medio artístico.

Lucía de la Cruz arremete contra Leslie Shaw

La cantante fiel a su estilo lanzó una fuerte crítica directa a Leslie Shaw por los comentarios despreciativos hacia la cantante Marisol, de acuerdo a la entrevista que fue publicada en Trome. La criolla comentó que, al momento de hacer una colaboración, hay que evaluar si la otra persona tiene el mismo nivel artístico.

"El día que tenga que grabar con alguien, tengo que pensarlo cien veces y ver si tiene el mismo talento que yo, y el mismo sacrificio que el mío para darle marketing”, aseguró.

En sus declaraciones, Lucía fue contundente al mostrar su rechazo hacia Shaw, a quien no dudó en describir como “falto de talento”. Asimismo, criticó la elección de la cantante de interpretar el tema “Hay niveles” recurriendo a la voz de Marisol, gesto que consideró una clara muestra de irrespeto.

La intérprete criolla también aprovechó el momento para reflexionar sobre los principios que, según ella, deben regir la carrera artística. Destacó que la humildad, la sencillez y el respeto hacia la audiencia son valores esenciales que un cantante debe mantener a lo largo de su trayectoria. "Un artista es grande cuando es sencillo, humilde, respetuoso y se da a su público, pero parece que la rubia se olvida de eso", concluyó.

Magaly crítica nuevo videoclip de Marisol con Yahaira

La conductora Magaly Medina analizó de manera crítica los diversos elementos del reciente estreno musical, habló desde el vestuario de las cantantes hasta la calidad de la iluminación y la presentación del video. De acuerdo, al análisis le faltaba estética y el impacto necesario como para competir con trabajos de artistas internacionales.

"La iluminación es costosa… Nos estamos comparando con los videos de cantantes como Karol G y Shakira. Además, Marisol se siente un poco pesada… Dejemos eso y observemos cuántas personas lo verán. Hasta 'Hay niveles' es divertida", manifestó Medina ante las cámaras, indicando que el material no llegó a cumplir con las expectativas.

Uno de los aspectos más polémicos de su comentario estuvo enfocado en Marisol, a quien recomendó mantenerse fiel al estilo que la llevó al reconocimiento y continuar interpretando sus éxitos de siempre. “Que siga haciendo lo que mejor domina”, señaló la conductora, resaltando las canciones que consolidaron a la Faraona de la cumbia como referente del género nacional.