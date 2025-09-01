Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua para este lunes 1 de septiembre: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

Lucía de la Cruz llama “SIN TALENTO” a Leslie Shaw por insultos a Marisol

La cantante criolla, Lucía de la Cruz, respaldó a Marisol y tuvo duros comentarios contra Leslie Shaw.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Lucía de la Cruz llama “SIN TALENTO” a Leslie Shaw por insultos a Marisol
    Lucía de la Cruz se mete en discusión entre Leslie Shaw y Marisol. | Composición Wapa.
    Lucía de la Cruz llama “SIN TALENTO” a Leslie Shaw por insultos a Marisol

    En una entrevista reciente, Lucía de la Cruz decidió responder sin rodeos a las declaraciones de Leslie Shaw, quien dejó entrever que el videoclip de Marisol estaría cargado de indirectas hacia ella. Con un tono firme, la reconocida criolla desestimó los comentarios de la cantante rubia, calificándola como “una persona sin talento” y reprochándole su falta de consideración hacia colegas del medio artístico.

    Lucía de la Cruz arremete contra Leslie Shaw

    La cantante fiel a su estilo lanzó una fuerte crítica directa a Leslie Shaw por los comentarios despreciativos hacia la cantante Marisol, de acuerdo a la entrevista que fue publicada en Trome. La criolla comentó que, al momento de hacer una colaboración, hay que evaluar si la otra persona tiene el mismo nivel artístico.

    "El día que tenga que grabar con alguien, tengo que pensarlo cien veces y ver si tiene el mismo talento que yo, y el mismo sacrificio que el mío para darle marketing”, aseguró.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Christian Cueva regresa a Perú tras tensiones con Pamela López: "Vengo a ver a mis hijos"

    En sus declaraciones, Lucía fue contundente al mostrar su rechazo hacia Shaw, a quien no dudó en describir como “falto de talento”. Asimismo, criticó la elección de la cantante de interpretar el tema “Hay niveles” recurriendo a la voz de Marisol, gesto que consideró una clara muestra de irrespeto.

    La intérprete criolla también aprovechó el momento para reflexionar sobre los principios que, según ella, deben regir la carrera artística. Destacó que la humildad, la sencillez y el respeto hacia la audiencia son valores esenciales que un cantante debe mantener a lo largo de su trayectoria. "Un artista es grande cuando es sencillo, humilde, respetuoso y se da a su público, pero parece que la rubia se olvida de eso", concluyó.

    Magaly crítica nuevo videoclip de Marisol con Yahaira

    La conductora Magaly Medina analizó de manera crítica los diversos elementos del reciente estreno musical, habló desde el vestuario de las cantantes hasta la calidad de la iluminación y la presentación del video. De acuerdo, al análisis le faltaba estética y el impacto necesario como para competir con trabajos de artistas internacionales.

    "La iluminación es costosa… Nos estamos comparando con los videos de cantantes como Karol G y Shakira. Además, Marisol se siente un poco pesada… Dejemos eso y observemos cuántas personas lo verán. Hasta 'Hay niveles' es divertida", manifestó Medina ante las cámaras, indicando que el material no llegó a cumplir con las expectativas.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Ethel Pozo llora desconsolada al despedir a su hija mayor: “Tristeza de no poder verla todos los días”

    Uno de los aspectos más polémicos de su comentario estuvo enfocado en Marisol, a quien recomendó mantenerse fiel al estilo que la llevó al reconocimiento y continuar interpretando sus éxitos de siempre. “Que siga haciendo lo que mejor domina”, señaló la conductora, resaltando las canciones que consolidaron a la Faraona de la cumbia como referente del género nacional.

    Respecto a Yahaira Plasencia, Medina también mostró cierta inconformidad, comparando su producción con la de artistas internacionales como Shakira y Karol G. Aunque valoró la intención de ofrecer algo novedoso, dejó entrever que el resultado no logró posicionarse al mismo nivel en cuanto a calidad audiovisual.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lucía de la Cruz llama “SIN TALENTO” a Leslie Shaw por insultos a Marisol
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Ethel Pozo llora desconsolada al despedir a su hija mayor: “Tristeza de no poder verla todos los días”

    Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    Lucía de la Cruz llama “SIN TALENTO” a Leslie Shaw por insultos a Marisol

    Entre lágrimas Rodrigo Cuba y Melissa Paredes viven duro momento con su hija en emergencias

    Madre de ‘Cri Cri’ rompe su silencio y revela por qué devolvió camioneta que Jefferson Farfán regaló a su hijo: “No somos materialistas”

    Lo más vistos en Farándula

    Tilsa Lozano sorprende al revelar que Jackson Mora le prohibía trabajar: "Él no estaba muy contento"

    Génesis Tapia celebra su COLEGIATURA como abogada en emotiva ceremonia y se lo dedica a sus hijas: “Emociones inolvidables”

    Bárbara Cayo habla por primera vez sobre ruptura de Alessia Rovegno y Hugo García: "Me siento mal"

    Abel Lobatón multiplica por cero a Melissa Klug y Samahara tras ser tildado de “padre ausente”: “Yo estoy feliz y tranquilo”

    Xiomy Kanashiro sorprende: confiesa su amor por otro hombre y no es Jefferson Farfán

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;