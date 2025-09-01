Wapa.pe
Ethel Pozo se despidió con emoción de su hija Doménica, quien comienza una nueva etapa en España para estudiar Arquitectura.

    La hija mayor de Ethel Pozo, Doménica, inició una nueva etapa en el extranjero y su partida llenó de sentimientos encontrados a la conductora de ‘América Hoy’. A través de las redes sociales, la presentadora compartió el conmovedor adiós a la joven, quien ahora vivirá en España para estudiar Arquitectura.

    Ethel Pozo comparte emotivo momento con su hija mayor antes de separarse de ella

    A través de las redes sociales, Ethel Pozo compartió un emotivo video de despedida de su hija Doménica, quien vivirá a partir de ahora en España, pues inició sus estudios universitarios en la carrera de Arquitectura.

    La conductora de ‘América Hoy’ se mostró conmovida y no pudo evitar quebrarse al decirle adiós a la joven quien empieza una nueva etapa en su vida.

    "Llegó el gran día, mi Dome. ¡Te amamos! Te extrañaremos mucho, mi amor. Me voy feliz por ti, por todo lo que vas a aprender y experimentar en esta nueva etapa. Hoy empieza tu vida universitaria ¡es la mejor etapa! A estudiar mucho, princesa, que en casita te esperamos. Love you now and forever (Te amo hoy y por siempre)", escribió en su video despidiéndose de su engreída.

    "Te amo mi princesa. Difícil describir mis sentimientos por estos días. Estoy feliz por Dome, porque es una maravillosa experiencia la de vivir aquí y comenzar su vida universitaria, pero también está la tristeza de no poder verla todos los días, no más recogidas del colegio ni de fiestas. Levantarme y no poder darle el besito de buenos días", se lee en las palabras cargadas de emoción que escribió la hija de Gisela Valcárcel.

    ¿Por qué Ethel Pozo no asistió a ‘América Hoy’?

    En medio de las especulaciones por su repentina ausencia en ‘América Hoy’, los conductores del programa despejaron las dudas y revelaron la verdadera razón detrás de la falta de Ethel Pozo.

    La presentadora se encuentra en España acompañando a su hija mayor, quien inicia su etapa universitaria. Según explicaron en vivo, este viaje ya estaba previsto con anticipación y formaba parte de la agenda personal de la hija de Gisela Valcárcel.

