Ethel Pozo conmueve a sus seguidores con un sentido mensaje, coincidiendo con el anuncio del fin de 'América Hoy' realizado por Gisela Valcárcel.

Ethel Pozo sorprendió a sus seguidores con una publicación cargada de sentimientos que coincidió con un momento clave en su vida personal y profesional. Mientras su madre Gisela Valcárcel anunciaba la salida del aire de ‘América Hoy’, la conductora compartió el inicio de una etapa marcada por cambios importantes. El viaje que emprendió junto a su hija mayor y su esposo simboliza una despedida llena de nostalgia y nuevos comienzos.

Ethel Pozo comparte sentido mensaje en medio de cancelación de ‘América Hoy’

A través de su cuenta de Instagram, Ethel Pozo compartió un sentido mensaje hablando sobre la partida de su hija mayor. Su pronunciamiento coincidió con el anuncio de la salida del aire de ‘América Hoy’, hecho por su madre, Gisela Valcárcel.

"Pasaron casi 9 meses volando. Hoy partimos hacia un nuevo comienzo, un nuevo hogar para mi Dome y aunque tratamos de sonreír estamos muy, muy nerviosas, porque todo cambió y reto implica miedo, pero vamos con Dios siempre", escribió desde el avión, en pleno vuelo con su hija mayor.

"Aquí estamos, llegó el día, el día que tanto hemos esperado y finalmente está lleno de emociones totales, por un lado, mi universitaria, por otro lado, mi esposo, conteniendo emociones porque vamos en un viaje, el cual nos va a llevar hasta el destino que es España, que es donde Domecita va a estudiar su carrera", comentó a sus seguidores.

"Este viaje tiene una protagonista y no soy yo, es mi bebé preciosa, mi universitaria maravillosa, mi futura arquitecta, nos estamos yendo a dejarla instalada, con los sentimientos a flor de piel, conteniendo las lágrimas para que ya no me vea tanto llorar", añadió conmovida por la partida de su hija.

Gisela Valcárcel confirma el fin de ‘América Hoy’ en transmisión en vivo

Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores al revelar, a través de TikTok, que el programa América Hoy no continuará en pantalla. La popular ‘Señito’ explicó que, tras presuntamente no permitírsele el ingreso a las instalaciones del canal, el magazine conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza, Edson Dávila y Valeria Piazza había llegado a su final.

“Este equipo de ‘América Hoy’ terminó”, expresó con evidente incomodidad. Desde la producción del programa también se confirmó la noticia con un breve mensaje: “Ya fue el programa”.