Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla aclaró rumores de infidelidad luego de su separación con Gustavo Salcedo

Ethel Pozo reaparece con dolorosas palabras en medio de salida del aire de 'América Hoy': "Todo cambia"

Ethel Pozo conmueve a sus seguidores con un sentido mensaje, coincidiendo con el anuncio del fin de 'América Hoy' realizado por Gisela Valcárcel.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Ethel Pozo reaparece con dolorosas palabras en medio de salida del aire de 'América Hoy': "Todo cambia"
    Ethel Pozo reaparece tras salida del aire de 'América Hoy' | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Ethel Pozo reaparece con dolorosas palabras en medio de salida del aire de 'América Hoy': "Todo cambia"

    Ethel Pozo sorprendió a sus seguidores con una publicación cargada de sentimientos que coincidió con un momento clave en su vida personal y profesional. Mientras su madre Gisela Valcárcel anunciaba la salida del aire de América Hoy’, la conductora compartió el inicio de una etapa marcada por cambios importantes. El viaje que emprendió junto a su hija mayor y su esposo simboliza una despedida llena de nostalgia y nuevos comienzos.

    wapa.pe

    VER MÁS: Gisela Valcárcel deja en shock al anunciar EN VIVO el fin de 'América Hoy': "Este equipo de 'América Hoy' terminó"

    Ethel Pozo comparte sentido mensaje en medio de cancelación de ‘América Hoy’

    A través de su cuenta de Instagram, Ethel Pozo compartió un sentido mensaje hablando sobre la partida de su hija mayor. Su pronunciamiento coincidió con el anuncio de la salida del aire de ‘América Hoy’, hecho por su madre, Gisela Valcárcel.

    "Pasaron casi 9 meses volando. Hoy partimos hacia un nuevo comienzo, un nuevo hogar para mi Dome y aunque tratamos de sonreír estamos muy, muy nerviosas, porque todo cambió y reto implica miedo, pero vamos con Dios siempre", escribió desde el avión, en pleno vuelo con su hija mayor.

    "Aquí estamos, llegó el día, el día que tanto hemos esperado y finalmente está lleno de emociones totales, por un lado, mi universitaria, por otro lado, mi esposo, conteniendo emociones porque vamos en un viaje, el cual nos va a llevar hasta el destino que es España, que es donde Domecita va a estudiar su carrera", comentó a sus seguidores.

    "Este viaje tiene una protagonista y no soy yo, es mi bebé preciosa, mi universitaria maravillosa, mi futura arquitecta, nos estamos yendo a dejarla instalada, con los sentimientos a flor de piel, conteniendo las lágrimas para que ya no me vea tanto llorar", añadió conmovida por la partida de su hija.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Mujer vinculada con Gustavo Salcedo reaparece en medio de anuncio de separación con Maju Mantilla y manda potente mensaje

    Gisela Valcárcel confirma el fin de ‘América Hoy’ en transmisión en vivo

    Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores al revelar, a través de TikTok, que el programa América Hoy no continuará en pantalla. La popular ‘Señito’ explicó que, tras presuntamente no permitírsele el ingreso a las instalaciones del canal, el magazine conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza, Edson Dávila y Valeria Piazza había llegado a su final.

    “Este equipo de ‘América Hoy’ terminó”, expresó con evidente incomodidad. Desde la producción del programa también se confirmó la noticia con un breve mensaje: “Ya fue el programa”.

    Asimismo, se precisó que “Gisela ha dicho que el programa deja de salir por América TV y sus abogados van a ver el tema”, dejando en claro que la dueña de GV Producciones recurrirá a la vía legal para abordar lo ocurrido.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ethel Pozo reaparece con dolorosas palabras en medio de salida del aire de 'América Hoy': "Todo cambia"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Jazmín Pinedo adelanta su ingreso tras anuncio de Gisela Varcárcel y cierre del programa 'América Hoy'

    Gisela Valcárcel deja en shock al anunciar EN VIVO el fin de 'América Hoy': "Este equipo de 'América Hoy' terminó"

    Magaly Medina respalda a Gisela Valcárcel y critica a América TV: “Un poco de agradecimiento con quien fue una figura de tu canal”

    Ethel Pozo reaparece con dolorosas palabras en medio de salida del aire de 'América Hoy': "Todo cambia"

    Allison Pastor lanza IMPENSADO post en medio de confesión de Greissy Ortega sobre agresión a Randol

    Lo más vistos en Farándula

    Maju Mantilla enfrentaría complicada situación tras su separación: este sería el motivo de su ausencia en TV, según Toñizonte

    Maju Mantilla lanza duro pedido tras palabras de Gustavo Salcedo por su ruptura: "Lo que deseo..."

    Mujer vinculada con Gustavo Salcedo reaparece en medio de anuncio de separación con Maju Mantilla y manda potente mensaje

    Alejandra Baigorria regala cartera Gucci de más de mil dólares a Zully, pero usuarios la destruyen: “Se nota usada”

    Valeria Piazza deja en shock a sus compañeros al mostrar su desayuno de 30 soles: "Acá está a 10 soles"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;