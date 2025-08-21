Mariana de la Vega vuelve a ser noticia tras la confirmación del fin del matrimonio de Gustavo Salcedo con Maju Mantilla . La joven dejó un intrigante mensaje en Instagram.

Mariana de la Vega reaparece en redes | Composición: Wapa / Captura de pantalla

El nombre de Mariana de la Vega nuevamente acapara titulares luego de que Gustavo Salcedo confirmara el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. La joven, recordada por el ampay que protagonizó con el empresario en 2023, compartió un mensaje en Instagram que llamó la atención.

Mariana de la Vega, mujer vinculada a Gustavo Salcedo, publica potente mensaje

Mariana de la Vega, la joven que fue captada con Gustavo Salcedo en julio de 2023, sorprendió al publicar un mensaje en sus redes sociales, luego del anuncio de separación del empresario con Maju Mantilla.

A través de su cuenta de Instagram, la amiga del empresario dejó un mensaje relacionado a la crianza y el ejemplo que se le da a los niños. "¿Qué le enseñamos a un niño cuando le decimos que "algo está mal", pero que nosotros mismos hacemos?", se lee en sus historias.

Otro mensaje dejaría entrever que se encuentra en Lima: "Cada que subo a un bus en Lima, me siento en una montaña rusa".

Como se recuerda, en 2023, el matrimonio de Maju Mantilla se vio envuelto en rumores de una supuesta crisis matrimonial, luego de que la exreina de belleza apareciera en Latina TV, quebrándose por su cumpleaños.

Días después, Salcedo fue captado por las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ ingresando a un hotel acompañando de Mariana de la Vega, lo que generó rumores de una posible infidelidad hacia Maju.

¿Quién es Mariana de la Vega, la mujer que vincularon con Gustavo Salcedo?

El programa Magaly TV La Firme reveló la identidad de la mujer que fue captada junto a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla. Se trata de Mariana de la Vega, una deportista peruana que ha comenzado a generar gran interés en la opinión pública.

“Nuestros contactos nos cuentan que lleva una vida medio hippie, aunque su afición es posar con poca ropa y a veces con nada. Lo extraño es que tu mariachi (Gustavo Salcedo) le da like a las fotos más hot (calientes)”, señaló el espacio conducido por Magaly Medina.

Sobre su vida personal, el programa de espectáculos también comentó que Mariana “habría sido pareja de Jaime Lobatón, íntimo amigo de Paolo Guerrero y el ‘Loco’ Vargas”.