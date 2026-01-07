Wapa.pe
Fonavi 2026: Herederos de esta lista ya pueden iniciar el trámite y estos son los documentos requeridos

La radical transformación de Dayiro: De niño estrella en las producciones peruanas a desaparecer y dedicarse a esto

Tras destacar en populares series y filmes peruanos, el joven de 20 años decidió dar un giro a su vida profesional y dedicarse a otra actividad.

    Desde muy pequeño, Dayiro estuvo ligado a la televisión, el cine y la música, destacando por su talento a temprana edad. Participó en producciones como Gamarra y Vacaciones en Grecia, además de formar parte de reconocidas telenovelas y películas peruanas. No obstante, cuando tenía 12 años tomó la decisión personal de apartarse de la televisión.

    wapa.pe

    ¿Por qué Dayiro se alejó de las pantallas?

    Dayiro Castañeda, recordado con cariño por su participación en ‘Asu Mare’, sorprendió al público al reaparecer en televisión con una nueva faceta: su lanzamiento oficial como cantante. El joven presentó su primer disco en el programa de María Pía Copello y ‘La Carlota’, donde dejó en evidencia que, además de la actuación, la música es otra de sus fortalezas. Su desenvolvimiento escénico y su voz captaron rápidamente la atención de los televidentes y conductores.

    Dayiro de niño
    Dayiro de niño

    Durante su paso por el programa, explicó las razones que lo llevaron a alejarse de la pantalla en el momento de mayor popularidad: “A los 4 años (inició su carrera artística) en este canal, en América Televisión, en ‘Habacilar’, aquellos tiempos”, comentó con nostalgia. “Bueno, lo que pasa es que yo me alejé un tiempo, como 6 años, para estudiar y regresar nuevamente por el medio de la música para todo el público que aún me recuerda y me sigue”, expresó sonriente.

    Dayiro antes y después
    Dayiro antes y después

    La nueva etapa de Dayiro este 2026

    En conversación con Infobae Perú, Dayiro señaló que cada experiencia artística representó un aprendizaje importante. Sin embargo, con el tiempo sintió la necesidad de prepararse más, por lo que en la adolescencia optó por seguir el consejo de su padre y formarse profesionalmente, decisión que lo mantuvo alejado de la televisión y de los escenarios durante varios años.

    Dayiro
    Dayiro

    “Desde pequeño (4 años) participé en muchos proyectos, y cada uno de ellos trajo consigo muchas enseñanzas que me permitieron mejorar, conocer muchos actores y artistas con trayectoria. Para mí era una gran oportunidad de aprender algo nuevo. Siempre supe que todo lo que tenga que ver con arte es lo mío, me siento feliz haciendo arte”, comentó el artista sobre su retorno al ojo público.

    Tras ese periodo, el joven decidió volver con una propuesta renovada. En esta ocasión, presentó el tema Amor de Colegiales, canción que forma parte de su álbum Corazón Marcado. Aunque actualmente está enfocado en su carrera musical, no cierra la puerta a un posible regreso a la actuación.

    “Me encantaría, por mis redes el público me lo pide, pero creo que todo llega en su momento, estoy enfocado en la música al 100%, pero no descarto ninguna posibilidad”, afirmó con entusiasmo el cantante de 20 años.

