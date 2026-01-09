Wapa.pe
    ¡No se lo perdona! El exprometido de la modelo Sheyla Rojas reapareció en el podcast de Edu Saettone para dar los motivos por los que apareció en dos ocasiones en el programa concurso de Beto Ortiz ‘El Valor de la Verdad’.

    Recordemos que el empresario estaba a punto de casarse con la popular ‘Shey Shey’ sin embargo; cuando faltaba muy poco para que se den el SÍ, la excombatiente reveló que su relación había llegado a su fin y que no habría matrimonio.

    Pedro Moral reaparece para revelar por qué fue a ‘El Valor de la Verdad’

    Pedro Moral dio mucho de qué hablar allá por el 2019 cuando se reveló que el matrimonio con la conductora de televisión Sheyla Rojas se había cancelado a solo dos meses de realizarse.

    PUEDES LEER: Israel Dreyfus saca cara’ por Sheyla Rojas por chats filtrados con Advíncula

    Tras esta situación, y después de algunos meses Moral decidió sentarse en el ‘Sillón Rojo’ de EVDLV para revelar todo lo que había pasado con la rubia. Conducta que fue blanco de críticas para algunos, ya que dio detalles bastante íntimos de la que fue su prometida.

    Ahora, después de 7 años de los dos programas, Pedro llega al podcast ‘El Vlog de Edu’ para dejar en claro que se presentó en dos ocasiones en el reality por venganza contra Sheyla Rojas y que incluso fue como una “terapia”.

