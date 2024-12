Sheyla Rojas, modelo e influencer peruana, continúa brillando en España con looks radiantes y seductores que reflejan las nuevas tendencias de moda. Conocida por su estilo audaz y vanguardista, Rojas ha capturado la atención de sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde comparte sus diversas elecciones de vestuario.



Recientemente, Sheyla Rojas publicó una foto donde deslumbra con un radiante look en las playas donde reside. La ex conductora de Tv se apoderó de la tendencia del vestido de punto crochet, una opción perfecta para la temporada primavera-verano 2025.