Milett Figueroa vuelve a estar en el centro de atención, esta vez despejando los rumores sobre su relación con Marcelo Tinelli. El 13 de enero, el conductor presentó oficialmente su docu-serie 'Los Tinelli', donde mostró su vida familiar, la relación con sus hijos y, por supuesto, su vínculo con Milett . A pesar de las especulaciones sobre una posible separación, la modelo peruana deslumbró en la alfombra roja, enviando un claro mensaje de que su relación está más sólida que nunca. Además, su presencia en el evento no pasó desapercibida, gracias a un look que combinó elegancia y coquetería de manera perfecta.



El vestido que Milett eligió para la ocasión fue un mini vestido transparente de encaje floral que resaltó su figura y sofisticación. El diseño, que combinó elementos clásicos con toques modernos, consolidó a la modelo como una de las figuras más destacadas en la escena de la moda actual. Su elección no solo evidenció su buen gusto, sino también su capacidad para interpretar y adaptar las tendencias de manera impecable. Sin duda, la modelo y cantante reafirmó su lugar como referente de estilo y tendencia, iluminando la alfombra roja con su presencia.