“Mi mamá me contó… Pamela Franco dijo ‘ deja a tus hijos, deja a tu novia, vamos a vivir juntos’. Pamela Franco solo ama a mi papá”, se escuchó decir a la pequeña.

Dado que el video de su hija llegó al programa a última hora, Pamela López fue entrevistada fuera del aire y admitió haber hablado con sus hijos sobre la relación amorosa que Christian Cueva mantiene actualmente con la cantante Pamela Franco. Además, señaló al futbolista como responsable por no abordar el tema con claridad.

“Es verdad, yo les he hablado a mis hijos lo que me recomendó el psicólogo, ya que el padre no pudo decirles la verdad como debe ser y confundirlos, porque ellos todavía estaban muy confundidos. Fui yo a quien le tocó decir ‘papá se fue de casa, pero está mamá. Papá te ama, va a estar contigo, pero le toca estar a mamá’”, dijo en un comienzo.