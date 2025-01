¿Habrá feriado o día no laborable para este lunes 20 de enero? Esto dijo El Peruano

Este lunes 20 de enero ha provocado el dilema entre los trabajadores peruanos , ya que se preguntan si será feriado obligatorio o será día no laborable por el festejo de dos relevantes fechas que se celebran en todo Perú, de acuerdo a lo establecido por el calendario oficial de eventos del Estado peruano . Por ello, en esta nota, trataremos de resolver las dudas, de acuerdo a lo señalado en la última edición de El Peruano.

Según con el calendario oficial para este 2025, el lunes 20 de enero se trabajará con normalidad tanto en sector público como privado en el país. Pese a que esta fecha es la conmemoración del Día Nacional de la Tunantada y el Día de la Paleontología , celebraciones no reconocidas como días de asueto, ya sea a nivel nacional o regional. Se recomienda a la ciudadanía que espere hasta el primer feriado largo, que se celebrará durante Semana Santa, que empieza el jueves 17 de abril.

Un feriado es un día en el que no se trabaja o se realiza actividades laborales, por motivos legales, religiosos o conmemorativos, y se considera obligatorio para todos los empleados. En los feriados, los trabajadores tienen derecho a descansar, y en otros casos, recibir un pago extra si trabaja en esa jornada.

En el caso, del día no laborable, es una fecha que no necesariamente se descansa, pero eso puede ser determinado por el empleador o el gobierno, dejando a los trabajadores libres de sus labores o no sin que eso afecte a su sueldo.