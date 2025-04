El reciente gesto de Luis Advíncula hacia Daniela Darcourt generó revuelo en redes y no tardó en provocar reacciones. Waldir Felipa , el novio de la cantante se manifestó con un mensaje especial. Su respuesta, cargada de cariño y apoyo, dejó en evidencia la solidez de su relación. El momento no pasó desapercibido entre los seguidores de la salsera.

“Hoy es el cumpleaños de mi hermanita menor. Tú sabes lo mucho que te amo y que siempre voy a estar para ti. Eres una persona con un corazón hermoso, y siempre te voy a cuidar y proteger, hermanita de mi corazón. Espero que la pases de lo mejor, como te lo mereces. ¡Ya nos veremos para reírnos y disfrutar! Siempre pa’ ti, ¡ya tú sabes! Con tantííííísimaaaa frente jajajaja. Y como siempre te digo: *tu voz me llega al pin...* jajajaja ¡A mí no me cantes!”, escribió el jugador de fútbol.