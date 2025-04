Luis Advíncula le escribe “te amo” a Daniela Darcourt y ella sorprende con su respuesta: “Gracias por amarme”

El futbolista Luis Advíncula conmovió a sus seguidores al dedicarle un emotivo mensaje a la cantante Daniela Darcourt por su cumpleaños número 29, celebrado este domingo 20 de abril. A través de su cuenta de Instagram, el jugador de la selección peruana no solo le expresó su cariño, sino que también la sorprendió con unas sentidas palabras que evidenciaron el profundo afecto y la cercanía que los une.

"Espero que la pases de lo mejor, como te lo mereces. ¡Ya nos veremos para reírnos y disfrutar! Siempre pa’ ti, ¡ya tú sabes! Con tantííííísimaaaa frente jajajaja. Y como siempre te digo: tu voz me llega al pin... jajajaja ¡A mí no me cantes!”, terminó.