Natalia Salas reveló que una célula maligna llegó a instalarse en una de sus vértebras, situación que la llevó a detener sus compromisos laborales y priorizar su bienestar.

La actriz Natalia Salas volvió a conmover al país luego de detallar una nueva etapa en su lucha contra el cáncer. Su testimonio, cargado de transparencia y valentía, ha generado un profundo impacto, especialmente entre quienes siguen de cerca su proceso desde el primer diagnóstico.

Durante su visita a ¡Habla Chino!, la actriz explicó que, aunque no se trata de un retorno completo de la enfermedad, sí se detectó un foco localizado en su columna gracias a sus estrictos controles anuales. Según relató, las pruebas médicas —entre ellas escáneres, tomografías y gammagrafías— permitieron identificar una anomalía que luego se confirmó mediante un PET scan y una biopsia.

“Supuestamente, ha quedado una partícula por mi cuerpo vagando y decidió posarse en una vértebra”, narró durante su conversación con Aldo Miyashiro.

La actriz también quiso aclarar el uso del término médico que tanto genera alarma: “Técnicamente, no ha regresado (el cáncer). Es una partícula que se ha posicionado en una vértebra. Me di cuenta en mis chequeos anuales. La palabra metástasis te suena fuerte. El cáncer de mama me quitó un seno”, indicó.

Nuevos tratamientos y cambios radicales en su vida diaria

Aunque esta nueva fase no implica quimioterapia agresiva, Salas sí inició un tratamiento que requiere medicación adicional. Su médico le explicó que los efectos no serían visibles externamente. “Si tú no le cuentas a nadie que estás en el tratamiento, nadie se va a dar cuenta. Porque no es como las quimios de que se te cae el pelo”, recordó.

Aun así, su rutina ha tenido que adaptarse. Las restricciones físicas —evitar saltos, coreografías o esfuerzos intensos— son ahora parte de su día a día. “He dejado de hacer proyectos por cuidar el huequito de la vértebra”, confesó, asegurando que esta pausa también obedece al compromiso que tiene con su público, que merece saber por qué se ausenta de algunos trabajos.

En el plano médico, recibió un fijador óseo y pasó por radiocirugías que ayudan a “cicatrizar” la zona afectada desde el interior, un proceso especialmente complejo porque, como recordó, a diferencia del cáncer de mama, esta vez la vértebra no puede extirparse.

Próximas cirugías, decisiones emocionales y un mensaje de vida

Antes de que termine el año, Natalia tiene programada una nueva intervención para retirar ovarios y trompas debido a la naturaleza hormonal de su enfermedad. “Voy a quitarme eventualmente los ovarios y las trompas porque como es un cáncer hormonal… mejor ya me lo saco antes que se acabe el año”, explicó.

A nivel emocional, la actriz confesó que uno de los sacrificios más duros fue dejar Eres mi bien, la serie con la que marcaba su regreso a la actuación luego de nueve años. “Era feliz por el grupo… pero llega un punto donde me tengo que priorizar… Si tu cuerpo te habla, hay que escucharlo… Amar también es soltar y lo solté”, reflexionó.

Natalia, quien recientemente se casó con Sergio Coloma, asegura que esta etapa la ha empujado a vivir sin miedo y a emprender aquello que siempre postergó. “El cáncer me empujó a hacer cosas que siempre quería hacer… Invito a las personas que si quieren hacer algo, el momento es ahora”, dijo con convicción.