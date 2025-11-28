Natalie Vértiz REAPARECE en medio de la controversia por presunto amorío clandestino con Yaco Eskenazi: "Qué año..."

Tras la respuesta de Ethel Pozo sobre el supuesto amorío con Yaco Eskenazi en los camerinos de América Televisión, Natalie Vértiz reapareció en redes sociales con sorpresiva publicación.

La reciente revelación del programa "Good Floro" sacudió el mundo del espectáculo al mencionar un presunto romance secreto entre dos conductores de televisión, uno de ellos casado. Según el testimonio expuesto en el espacio digital, una usuaria aseguró que su tío —empleado de un canal importante— habría sido testigo del supuesto amorío que se desarrollaba “en los camerinos”.

De inmediato, los internautas apuntaron hacia Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, recordando su paso por "Mi mamá cocina mejor que la tuya". Ante el revuelo, Pozo no tardó en pronunciarse y negó tajantemente cualquier señalamiento: “Cualquier persona medianamente inteligente sabe que es una mentira. Mañana me inventan una historia con mi hermano Edson”, escribió en Instagram, buscando zanjar el tema.

Natalie Vértiz reaparece y evita comentarios sobre el escándalo

Tras la defensa de Ethel Pozo, el público esperaba la reacción de Natalie Vértiz, esposa de Yaco Eskenazi y una de las figuras más seguidas en redes. No obstante, la ex Miss Perú optó por alejarse del ruido mediático y no mencionó el presunto romance en ningún momento.

Fiel a su estilo reservado, Vértiz centró su contenido en la presentación de su nuevo emprendimiento junto a su hermana Mariana: SOS Life, una bebida energética que lanzó recientemente. La modelo compartió fotos de la celebración con su círculo cercano, escribiendo: “Todas tomando SOS Life” y “Qué año juntas”, dejando claro que sus prioridades están puestas en sus proyectos personales.

¿Yaco Eskenazi en silencio? La pareja mantiene hermetismo

Mientras tanto, Yaco Eskenazi tampoco ha realizado comentarios sobre la controversia. La ausencia de apariciones conjuntas con Natalie en redes ha avivado la expectativa entre los usuarios, quienes especulan sobre el impacto de los rumores.