Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Revelan que conductor casado tuvo un romance oculto con la hija de una reconocida presentadora: “Se encerraban...”

Natalie Vértiz REAPARECE en medio de la controversia por presunto amorío clandestino con Yaco Eskenazi: "Qué año..."

Tras la respuesta de Ethel Pozo sobre el supuesto amorío con Yaco Eskenazi en los camerinos de América Televisión, Natalie Vértiz reapareció en redes sociales con sorpresiva publicación. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Natalie Vértiz REAPARECE en medio de la controversia por presunto amorío clandestino con Yaco Eskenazi: "Qué año..."
    Natalie Vértiz sigue con sus proyectos. | Composición Wapa
    Natalie Vértiz REAPARECE en medio de la controversia por presunto amorío clandestino con Yaco Eskenazi: "Qué año..."

    La reciente revelación del programa "Good Floro" sacudió el mundo del espectáculo al mencionar un presunto romance secreto entre dos conductores de televisión, uno de ellos casado. Según el testimonio expuesto en el espacio digital, una usuaria aseguró que su tío —empleado de un canal importante— habría sido testigo del supuesto amorío que se desarrollaba “en los camerinos”.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Revelan que conductor casado tuvo un romance oculto con la hija de una reconocida presentadora: “Se encerraban...”

    De inmediato, los internautas apuntaron hacia Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, recordando su paso por "Mi mamá cocina mejor que la tuya". Ante el revuelo, Pozo no tardó en pronunciarse y negó tajantemente cualquier señalamiento: “Cualquier persona medianamente inteligente sabe que es una mentira. Mañana me inventan una historia con mi hermano Edson”, escribió en Instagram, buscando zanjar el tema.

    Natalie Vértiz reaparece y evita comentarios sobre el escándalo

    Tras la defensa de Ethel Pozo, el público esperaba la reacción de Natalie Vértiz, esposa de Yaco Eskenazi y una de las figuras más seguidas en redes. No obstante, la ex Miss Perú optó por alejarse del ruido mediático y no mencionó el presunto romance en ningún momento.

    wapa.pe

    Fiel a su estilo reservado, Vértiz centró su contenido en la presentación de su nuevo emprendimiento junto a su hermana Mariana: SOS Life, una bebida energética que lanzó recientemente. La modelo compartió fotos de la celebración con su círculo cercano, escribiendo: “Todas tomando SOS Life” y “Qué año juntas”, dejando claro que sus prioridades están puestas en sus proyectos personales.

    wapa.pe
    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Ethel Pozo QUIEBRA SU SILENCIO tras ser vinculada en AMORÍO CLANDESTINO con Yaco: "Cualquier Persona..."

    ¿Yaco Eskenazi en silencio? La pareja mantiene hermetismo

    Mientras tanto, Yaco Eskenazi tampoco ha realizado comentarios sobre la controversia. La ausencia de apariciones conjuntas con Natalie en redes ha avivado la expectativa entre los usuarios, quienes especulan sobre el impacto de los rumores.

    Por ahora, la única certeza es que ambos han preferido mantener su vida personal fuera del debate público, concentrándose en sus agendas profesionales mientras la conversación en redes sigue en crecimiento.

    SOBRE EL AUTOR:
    Natalie Vértiz REAPARECE en medio de la controversia por presunto amorío clandestino con Yaco Eskenazi: "Qué año..."
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Ethel Pozo QUIEBRA SU SILENCIO tras ser vinculada en AMORÍO CLANDESTINO con Yaco: "Cualquier Persona..."

    Revelan que conductor casado tuvo un romance oculto con la hija de una reconocida presentadora: “Se encerraban...”

    Productor de ‘América Hoy’ deja en shock con su salida y deja DESGARRADOR MENSAJE: “No es nada fácil”

    Angie Arizaga anuncia que está ‘en la dulce espera’ de su segundo bebé tras revelar su ruptura con Jota Benz: “Mi hijito…”

    Angie Arizaga contó SI ACABÓ su relación con Jota Benz tras ser VISTO con ‘Majo con Sabor’: “Igual que…”

    Lo más vistos en Farándula

    Mario Irivarren responde así a Paolo Guerrero y se burla de su fría reacción: “Lo esperamos”

    Melissa Lobatón expone a Jesús Barco y revela que entra a su cuarto a escondidas de Melissa Klug: "Mi mamá ya se durmió"

    ATENCIÓN | Carlos Vílchez fue captado CARIÑOSO con una mujer en su auto y usuarios SE VUELVEN LOCOS: "Cayó una leyenda"

    Valentino Palacios SE QUIEBRA al aparecer INFLAMADO generando preocupación entre sus seguidores

    Magaly Medina arremete contra la Chola Chabuca por entrevista a Melissa y Jesús Barco: “Es la incondicional de los tramposos”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;