Cueva deja en shock a Magaly Medina con saludo en pleno concierto y ella lo parcha: "Falta que me diga..."

Christian Cueva se aventuró en el ámbito musical junto a Pamela Franco, aunque la respuesta del público no fue favorable, y hasta se animó a hacer una broma sobre Magaly Medina.

    Magaly Medina vivió una sorpresa en pleno programa cuando Christian Cueva le envió un saludo especial durante su reciente incursión musical junto a Pamela Franco en el Tour Cervecero. El futbolista, conocido por sus polémicas dentro y fuera de las canchas, sorprendió con un gesto inesperado hacia la periodista, quien en varias ocasiones lo ha cuestionado de manera directa.

    Durante el espectáculo, Cueva tomó el micrófono y se dirigió al público con una frase que llamó la atención de asistentes y medios: “Tía Magaly, nos vemos. Que Dios los bendiga”.

    El comentario generó desconcierto entre los seguidores y los reporteros, ya que el deportista solía mantener distancia de Medina tras varios enfrentamientos públicos.

    Magaly Medina responde a saludo de Christian Cueva

    La reacción de Magaly no se hizo esperar. Fiel a su estilo directo, la conductora tomó con humor la mención y respondió en su programa, contribuyendo a viralizar el intercambio:

    “Ya falta que me diga madrina nomás. Encima manda bendiciones después de que raja de nosotros por todos lados”, expresó, mostrando su sorpresa. La anécdota generó comentarios en redes sobre la relación entre ambos personajes.

    Lejos de evitar la polémica, Medina continuó evaluando el debut musical de Cueva y Pamela Franco, bromeando con ironía sobre las habilidades artísticas del jugador:

    “Eso sí, él tiene la misma voz que yo creo, pero yo por lo menos tengo vergüenza, yo no me subiría a un escenario a lucrar con algo para lo que no he nacido y no tengo talento. Hasta bailar es parte de mi circo de acá, pero no lo hago, pero cantar así, yo cantaría así en un karaoke nomás, en un karaoke de amigos donde nadie más me vea”, comentó la presentadora, reforzando el tono distendido de la cobertura.

    El episodio mostró que, aunque la música puede unir ámbitos de farándula y deporte, las reacciones son imprevisibles, sobre todo cuando están involucrados figuras como Magaly Medina y Christian Cueva.

    Magaly Medina critica a Christian Cueva por su trato a la prensa

    Medina también cuestionó duramente a Cueva por su comportamiento en un evento público en San Martín de Porres. La conductora analizó en su programa las imágenes donde el futbolista mostró una actitud desafiante frente a los reporteros, tras una presentación junto a Pamela Franco.

    La escena, captada por diversos medios, mostró a Cueva elevando la voz y enfrentando a un reportero del programa Un día en el mall. Ante esto, Medina comentó: “La falta de educación se le nota”, señalando que se trataba de una conducta habitual: “Siempre tan grosero, tan patán. La falta de educación se le nota”.

    La conductora explicó que Cueva parece creer que manejar el lenguaje de la calle lo acerca al público, pero en realidad aleja la posibilidad de un trato respetuoso: “Cree que porque maneja el lenguaje de la calle está siendo un gran comunicador y que los periodistas deben ser sus fans”.

    La tensión continuó cuando otra periodista de América Hoy le consultó sobre su vida personal. Cueva se mostró impaciente y respondió: “Dos años me tienen jo...do” y “Este micro no lo quiero”, negándose a hablar de sus hijos.

    En ese cruce, Cueva agregó: “Antes de hablar de alguien, investiguen. Quien hable de mí, lávense la boca”. Medina lo calificó de “desubicado” y señaló: “Las personas no se percatan de las cosas que hacen mal, no hacen nunca una mea culpa. Siguen de lo más pedantes, sintiendo que son dueños de la verdad y que su actuar es el correcto”.

