La radical transformación de Sandra Arana: De 'chica terremoto’ a desaparecer de Perú

Federico Salazar llama la atención al aparecer con MARCA de LABIAL en la frente durante boda y Katia Condos reacciona: ¿Qué dijo?

Federico Salazar sorprendió al compartir un video donde se muestra con una marca de labial en el rostro y explicó lo sucedido.

    Federico Salazar aparece con mancha de pintalabios y las reacciones no tardaron en llegar. | Composición Wapa
    El periodista Federico Salazar volvió a captar la atención en redes sociales, esta vez no por una noticia de último minuto, sino por una divertida escena personal. El conductor de América Televisión compartió imágenes de una celebración especial a la que asistió junto a su esposa, la actriz Katia Condos, y un detalle en su rostro terminó robándose todas las miradas.

    En el video que publicó en Instagram, se le ve bailando relajado y sonriente durante un matrimonio, pero lo que generó risas entre sus seguidores fue una evidente marca de labial en su frente, señal de una noche cargada de cariño y buen humor.

    LEE MÁS: ¡FRACASO TOTAL! Empresario revela que show de Pamela Franco y Christian Cueva NO recuperó ni un sol

    Federico Salazar y la curiosa marca de labial que causó furor

    Horas después de la publicación inicial, Federico Salazar decidió aclarar el origen del llamativo “recuerdo” que llevaba en el rostro. A través de una fotografía más cercana, el periodista explicó el momento con una frase que rápidamente se volvió viral: “Disfrutando en el matrimonio de Paloma y Alonso, no pude contener a la mujer que me besó”.

    La imagen no tardó en generar reacciones. Decenas de usuarios bromearon sobre la marca y muchos apuntaron directamente a Katia Condos como la autora del beso. Comentarios como “Para que todas sepan que tiene dueña”, “Esa fue Katia de todas maneras” o “Qué linda pareja” inundaron la publicación, celebrando la complicidad entre ambos.

    Federico Salazar aclara viaje sin Katia Condos y muestra momento familiar

    Semanas antes, el conductor también había llamado la atención al mostrarse de viaje junto a su hija Tilsa, sin la compañía de Katia Condos. Ante la curiosidad de sus seguidores, Salazar explicó que se trató de una experiencia enfocada en el bienestar y la conexión personal.

    En una publicación desde la playa, escribió: “Luego de una sesión de flexibilidad, aparte de todos los beneficios, también nos vemos más guapos”.

    TAMBIÉN LEE: Lucecita Ceballos reveló el verdadero MOTIVO de su separación de 30 años con empresario peruano: “Desapareció siete meses”

    Más adelante, detalló que el destino fue Vichayito y que el viaje formó parte de un taller especial. “En Vichayito con Gaby, Tilsa, Andrea, Italiana y Dani. Linda y sanadora experiencia”, señaló, acompañando el mensaje con una emotiva imagen junto a su hija, dejando en claro el fuerte vínculo que los une.

    Entre gestos románticos, viajes familiares y momentos espontáneos, Federico Salazar demuestra que, fuera del set de noticias, también sabe disfrutar y compartir su lado más cercano con el público.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

