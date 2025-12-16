Federico Salazar llama la atención al aparecer con MARCA de LABIAL en la frente durante boda y Katia Condos reacciona: ¿Qué dijo?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El periodista Federico Salazar volvió a captar la atención en redes sociales, esta vez no por una noticia de último minuto, sino por una divertida escena personal. El conductor de América Televisión compartió imágenes de una celebración especial a la que asistió junto a su esposa, la actriz Katia Condos, y un detalle en su rostro terminó robándose todas las miradas.
En el video que publicó en Instagram, se le ve bailando relajado y sonriente durante un matrimonio, pero lo que generó risas entre sus seguidores fue una evidente marca de labial en su frente, señal de una noche cargada de cariño y buen humor.
Federico Salazar y la curiosa marca de labial que causó furor
Horas después de la publicación inicial, Federico Salazar decidió aclarar el origen del llamativo “recuerdo” que llevaba en el rostro. A través de una fotografía más cercana, el periodista explicó el momento con una frase que rápidamente se volvió viral: “Disfrutando en el matrimonio de Paloma y Alonso, no pude contener a la mujer que me besó”.
La imagen no tardó en generar reacciones. Decenas de usuarios bromearon sobre la marca y muchos apuntaron directamente a Katia Condos como la autora del beso. Comentarios como “Para que todas sepan que tiene dueña”, “Esa fue Katia de todas maneras” o “Qué linda pareja” inundaron la publicación, celebrando la complicidad entre ambos.
Federico Salazar aclara viaje sin Katia Condos y muestra momento familiar
Semanas antes, el conductor también había llamado la atención al mostrarse de viaje junto a su hija Tilsa, sin la compañía de Katia Condos. Ante la curiosidad de sus seguidores, Salazar explicó que se trató de una experiencia enfocada en el bienestar y la conexión personal.
En una publicación desde la playa, escribió: “Luego de una sesión de flexibilidad, aparte de todos los beneficios, también nos vemos más guapos”.
Más adelante, detalló que el destino fue Vichayito y que el viaje formó parte de un taller especial. “En Vichayito con Gaby, Tilsa, Andrea, Italiana y Dani. Linda y sanadora experiencia”, señaló, acompañando el mensaje con una emotiva imagen junto a su hija, dejando en claro el fuerte vínculo que los une.
Entre gestos románticos, viajes familiares y momentos espontáneos, Federico Salazar demuestra que, fuera del set de noticias, también sabe disfrutar y compartir su lado más cercano con el público.