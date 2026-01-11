Christian Cueva proyecta matrimonio, pero Pamela Franco le pone freno: “Llevémonos bien para ver si existe un futuro”

Christian Cueva sorprendió al hablar de matrimonio con Pamela Franco, pero la cantante fue cauta, marcó límites y pidió ir paso a paso antes de pensar en el futuro.

Christian Cueva y Pamela Franco se mostraron abiertos al hablar de su relación en una reciente entrevista, donde el futbolista no ocultó su ilusión por llegar al matrimonio. Sin embargo, la cantante se mostró más cauta y prefirió bajar las revoluciones cuando se tocó el tema del futuro. En un ambiente relajado, ambos compartieron gestos de cariño, admiración y expectativas distintas sobre cómo y cuándo dar el siguiente paso en su historia juntos.

Christian Cueva y Pamela Franco se elogian mutuamente

En una primera intervención, el exjugador de la selección peruana resaltó tanto el lado humano como el profesional de la cantante, dedicándole palabras llenas de admiración. “Como madre, en realidad, yo la veo que se desvive por su bebé. Como artista, ya lo sé, (…) después de su belleza”, sostuvo en La Karibeña.

Por su parte, Pamela también expresó su aprecio por el futbolista, destacando sus capacidades, personalidad y esencia, incluso frente a los cuestionamientos que suele recibir.

“Christian es un tipo muy talentoso. Yo siempre le he dicho y he dicho públicamente que él, lo que se atreva a hacer, lo hace, y lo más bonito y chévere es que no todas las personas lo acepta y le gusta (…) Aparte, tiene un buen corazón. Para expresar lo que uno siente por la persona, las palabras sobran”, expresó.

Ambos testimonios reflejan una conexión emocional firme, aunque con posturas distintas cuando el tema gira en torno a dar pasos más formales en la relación.

Pamela Franco plantea planes de boda con Christian Cueva

Al ser interrogados sobre una eventual boda, fue la cantante quien decidió responder y explicar con claridad cómo entiende la estabilidad emocional y los tiempos dentro de una relación.

“Más que todo, yo creo que las personas buscamos estabilidad en todos los aspectos. Yo creo que en un papel, que es algo bonito concretar cosas sentimentales, porque dos personas que se aman sueñan con hacer cosas juntos, no solamente casarse, sino construir cosas juntos y de llevarnos bien para ver si existe un futuro entre nosotros”, enfatizó.

Pamela Franco amplió su reflexión y dejó en evidencia que prefiere avanzar sin apuros, priorizando un proceso natural junto al futbolista.

“Una persona enamorada te va a decir en este momento que me quiero casar, te amo y todo, y es parte de, porque todas las personas que tenemos al lado, el amor de nuestra vida, es el plan que tenemos de vida también, pero dejemos que las cosas vayan dándose poco a poco. Cuando es para ti, es para ti. Cuando es para ti, aunque te salgas; cuando no, aunque te pongas”, agregó.