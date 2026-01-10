La batalla legal entre Pamela López y Christian Cueva sigue sin solución. La expareja enfrenta una compleja disputa sobre la pensión de alimentos y la división de bienes.

La batalla legal entre Pamela López y Christian Cueva parece lejos de llegar a su fin. La solicitud de una pensión considerada elevada ha puesto nuevamente a la expareja en el centro de la atención pública. A esto se suman desacuerdos sobre el régimen de visitas y la división del patrimonio familiar. El escenario plantea un proceso complejo que podría extenderse más de lo esperado.

Pamela López y Christian Cueva enfrentados por pensión y reparto de bienes

El conflicto legal entre Pamela López y Christian Cueva continúa escalando sin señales de conciliación. La disputa no solo gira en torno a la pensión de alimentos para sus tres hijos, sino también a la repartición del patrimonio acumulado durante su matrimonio, puntos clave que mantienen el proceso de divorcio estancado.

“En el tema de pensión de alimentos se planteó en una demanda por el monto de 64 mil soles, nosotros nos basamos en el tope máximo permitido legalmente", destacó al inicio.

Desde la defensa de López se remarcó que la propuesta presentada por el futbolista no coincide con lo solicitado, aunque sí existe apertura para llegar a consensos en otros aspectos relacionados con la dinámica familiar.

“Él (Cueva) está ofreciendo 12 mil soles. En cuanto al régimen de visitas, ellos quieren que la comunicación de 48 horas variarla a 24 horas y con eso no tenemos ninguna dificultad”, mencionó el abogado en el programa ‘Arriba mi gente’.

Divorcio podría extenderse varios años si no hay acuerdo

El abogado Gino Zamora advirtió que la falta de acuerdos podría prolongar el proceso de separación por varios años. Además, explicó que uno de los mayores puntos de fricción está en la cantidad real de bienes adquiridos durante la relación.

“Durante el matrimonio supuestamente solo han adquirido dos inmuebles. Lo que propone la otra parte es que cada uno se quede con un bien y dejó abierta la posibilidad de que se quede con un carro y un inmueble, pero lo que me dice Pamela es que hay 7 u 8 inmuebles que fueron adquiridos en el tiempo de la convivencia y ella en dos ha aportado monetariamente”, afirmó.