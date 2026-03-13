El Gobierno confirmó el regreso al trabajo presencial a partir del 16 de marzo tras normalizarse el suministro de gas natural en el país, según el ministro de Trabajo .

El Ejecutivo confirmó el retorno a la modalidad presencial en los centros de trabajo luego de que se normalizara el suministro de gas natural en el país. El anuncio fue realizado por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, quien indicó que el esquema de trabajo remoto aplicado durante la contingencia dejará de estar vigente y que los trabajadores deberán retomar sus labores presenciales desde el lunes 16 de marzo.

La medida se adopta tras superarse la emergencia energética que se inició el pasado 1 de marzo en Cusco, situación que obligó a varias empresas e instituciones públicas a implementar temporalmente el teletrabajo para mantener sus actividades.

Gobierno confirma retorno al trabajo presencial tras normalizarse el suministro de gas

Durante una conferencia de prensa ofrecida en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, el presidente José María Balcázar informó que los ductos encargados de transportar gas natural y líquidos en la zona de Megantoni ya fueron completamente reparados.

El jefe de Estado detalló que el suministro comenzó a restablecerse progresivamente desde la noche del 12 de marzo, lo que permitió retomar la distribución hacia grifos y pequeñas empresas. “Desde mañana, sábado 14 de marzo, el servicio de gas se restablecerá totalmente”, enfatizó Balcázar.

Desde el Ministerio de Trabajo también destacaron el apoyo de las empresas que adoptaron el trabajo remoto durante la crisis, una medida que permitió continuar con las actividades laborales sin paralizar completamente la economía.

“Sirvió de mucho para apaliar esta semana complicada que ya está concluyendo el día de hoy y por eso los invito a que el día lunes ya todo se reinicie conforme a la normalidad que teníamos antes de esta crisis”, declaró el titular del sector durante su intervención pública.

“Esta etapa excepcional ya se encuentra en su fase final, por lo que las condiciones laborales volverán al esquema habitual previo a la crisis”, indicó Fernández, en declaraciones recogidas por Infobae.

En el caso de las instituciones del Estado, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) anunciará próximamente las directrices que deberán seguir las entidades públicas para organizar el retorno de sus trabajadores.