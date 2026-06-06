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Temblor HOY, sábado 6 de junio, en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP

El IGP reporta movimientos sísmicos en el norte y sur del Perú y aconseja a la población tomar medidas preventivas ante posibles sismos.

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    Temblor HOY, sábado 6 de junio, en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP
    Temblor HOY, sábado 6 de junio, en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP. | Imagen: ChatGPT
    Temblor HOY, sábado 6 de junio, en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP

    El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre varios temblores recientes en distintas zonas del país, con especial énfasis en las regiones del norte y sur. Ante estos eventos, la entidad recomienda a la ciudadanía y a las autoridades locales y regionales implementar medidas preventivas y planes de evacuación ante posibles movimientos sísmicos de mayor intensidad en el territorio peruano.

    Sismo en el Callao

    REPORTE SÍSMICO

    • IGP/CENSIS/RS 2026-0339
      Fecha: 6/6/2026 11.30.35 a. m.
      Mag.: 4,8
      Prof.: 55 km
      Lat.: -12.33
      Long.: -77.85
      Int.: III en Callao
      Ref.: 86 km al O de Callao, Provincia Constitucional del Callao

    ¿Qué números de emergencia están disponibles a nivel nacional?

    Central policial: 105

    Bomberos: 116

    Defensa Civil – Emergencias: 115

    Policía de carreteras: 110

    Infosalud (consultas médicas): 113

    Información COVID-19 – EsSalud: 107

    Denuncias por violencia familiar: 100

    Atención médica de EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 411 8000 (opción 6)

    Cruz Roja Peruana: 266 0481

    SOBRE EL AUTOR:
    Temblor HOY, sábado 6 de junio, en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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