El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre varios temblores recientes en distintas zonas del país, con especial énfasis en las regiones del norte y sur. Ante estos eventos, la entidad recomienda a la ciudadanía y a las autoridades locales y regionales implementar medidas preventivas y planes de evacuación ante posibles movimientos sísmicos de mayor intensidad en el territorio peruano.