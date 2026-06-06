Temblor HOY, sábado 6 de junio, en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según el IGPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre varios temblores recientes en distintas zonas del país, con especial énfasis en las regiones del norte y sur. Ante estos eventos, la entidad recomienda a la ciudadanía y a las autoridades locales y regionales implementar medidas preventivas y planes de evacuación ante posibles movimientos sísmicos de mayor intensidad en el territorio peruano.
Sismo en el Callao
REPORTE SÍSMICO
- IGP/CENSIS/RS 2026-0339
Fecha: 6/6/2026 11.30.35 a. m.
Mag.: 4,8
Prof.: 55 km
Lat.: -12.33
Long.: -77.85
Int.: III en Callao
Ref.: 86 km al O de Callao, Provincia Constitucional del Callao
¿Qué números de emergencia están disponibles a nivel nacional?
Central policial: 105
Bomberos: 116
Defensa Civil – Emergencias: 115
Policía de carreteras: 110
Infosalud (consultas médicas): 113
Información COVID-19 – EsSalud: 107
Denuncias por violencia familiar: 100
Atención médica de EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 411 8000 (opción 6)
Cruz Roja Peruana: 266 0481