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¡AMPAY Y SORPRESA! Pamela López es captada besando a misterioso galán en un auto y reacciona al ser expuesta: “Es un…”

Después de su separación de Paul Michael y rumores con Varo Vargas, Pamela López es filmada por 'Amor y Fuego' besando a un nuevo interés amoroso. ¿Qué respondió al ser descubierta?

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    ¡AMPAY Y SORPRESA! Pamela López es captada besando a misterioso galán en un auto y reacciona al ser expuesta: “Es un…”
    Pamela López es captada besando a misterioso galán en un auto | Composición Wapa
    ¡AMPAY Y SORPRESA! Pamela López es captada besando a misterioso galán en un auto y reacciona al ser expuesta: “Es un…”

    El programa 'Amor y Fuego' reveló impactantes escenas de Pamela López besándose con un hombre misterioso, aparentemente más joven que ella, dentro de un vehículo. Esto ocurre casi dos meses después de su separación de Paul Michael.

    Pamela López es captada besando a nuevo galán en auto y da inesperada respuesta

    Tras las afirmaciones de Pati Lorena sobre su nueva relación, las cuales Pamela negó, 'Amor y Fuego' lanzó imágenes que sugieren que ha comenzado un nuevo romance.

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    Dos meses tras su ruptura con Paul Michael, aunque seguirán colaborando en un videoclip, Pamela parece haber encontrado otro interés amoroso.

    Las imágenes muestran a Pamela y al hombre compartiendo un beso apasionado captado por las cámaras durante la noche. Al ser abordada sobre el encuentro, ella se limitó a sonreír levemente.

    Poco después de que se anunciara el avance en Willax, López habló en el podcast Eso hablado y curiosamente se mantuvo ausente durante una llamada, a pesar de ser una de las presentadoras.

    Consultada sobre el tema, López reaccionó de manera inesperada, sin negar que está viendo a alguien nuevo tras haberlo desmentido previamente a Pati Lorena.

    "¿Qué va a salir? Lo que se ve no se pregunta. Es mi amigo, nos estamos conociendo, me parece un chico atractivo e interesante, todo bien", expresó.

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    La presentadora parece muy entusiasmada hablando positivamente del nuevo hombre, aunque no reveló quién es. También anticipó críticas, afirmando que está soltera y no afecta a nadie.

    "No hay nada grave, nada que esconder, no le hago daño a nadie, estoy soltera, disfrutando y conociendo", agregó.

    Con esto, López habría dejado claro que ha superado a su expareja, quien tenía diez años menos, y este nuevo pretendiente también parece ser más joven. Cabe recordar que Pati Lorena anticipó el ampay y mencionó que ambos estaban en un vehículo.

    "¡Atención, KittyPams! La mamá KittyPams ha encontrado el amor, pero no es Varo. Es un empresario, guapo y joven, ¿sí o no? ¿Estoy en lo cierto, señora?", comentó Lorena en el programa 'Vale Todo' que co-conduce con la ahora influente.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡AMPAY Y SORPRESA! Pamela López es captada besando a misterioso galán en un auto y reacciona al ser expuesta: “Es un…”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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