Pamela López SACA A LA LUZ cuestionable episodio con dueño de 'La Bella Luz' tras denuncia de Naldy Saldaña

Mientras se mantiene la denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector de La Bella Luz, César Chávez, Pamela López revela un episodio polémico con Óscar Custodio, propietario de la agrupación.

A raíz de la acusación presentada por Naldy Saldaña contra el exdirigente de La Bella Luz, primo de Óscar Custodio, el propietario, Pamela López reveló un episodio que pondría en tela de juicio al líder tras un encuentro con los miembros mientras ella estaba con Christian Cueva. ¿Qué ocurrió?

Pamela López revela inesperado encuentro con dueño de La Bella Luz tras acusación de Naldy Saldaña

En medio del revuelo generado por la denuncia de Naldy Saldaña sobre tocamientos indebidos y ante la negativa de Óscar Custodio sobre las acciones de su primo, César Chávez, Pamela López compartió una revelación impactante acerca de un episodio controvertido que vivió.

Pamela López revela polémico episodio con dueño de ‘La Bella Luz’ tras denuncia de Naldy Saldaña

El dueño de la agrupación fue fuertemente criticado tras la difusión de audios donde se niega a destituir a su familiar de la orquesta, a pesar de las importantes acusaciones de la cantante, quien presentó videos como prueba de los tocamientos indebidos hacia ella.

Pamela López también cuestionó la verdadera naturaleza del empresario, quien recientemente cedió su puesto a su hijo, Óscar Junior.

Durante su matrimonio con Christian Cueva, López comentó que ella tuvo un papel crucial en el comienzo exitoso de la agrupación. Esto ocurrió cuando coincidieron y quedó fascinada con uno de sus temas.

“En aquel entonces, apenas estaban empezando a ganar reconocimiento cuando fueron llevados a una casa del cevichero a la que acudíamos junto al padre de mis hijos y cantaban esa canción popular ('Niña tonta'), que estaban promocionando intensamente. En ese momento, decidí tomar el celular de mi esposo y comencé a transmitir desde su cuenta de Instagram”, recordó.

Después de numerosas presentaciones logradas gracias al respaldo de la expareja de Paul Michael, Óscar y su esposa mostraron gran gratitud hacia ella por la promoción a través de las redes de ‘Aladino’. Sin embargo, tras la separación, la situación cambió cuando López solicitó apoyo para su discoteca ‘La Cueva de KittyPam’, su primer emprendimiento para el bienestar de sus hijos.

“La señora, con mucha humildad, se acercó junto con el señor Óscar para agradecerme infinitamente, dejándome claro cuánto valoraban mi ayuda, y así entre muchas otras palabras amables… Pasó el tiempo y comencé con la discoteca ‘La Cueva de Kitty Pam’. Necesitaba su apoyo y me mantuve en contacto”, comentó.



