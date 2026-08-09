Novio de Naldy Saldaña marca distancia de la polémica y explica su apoyo: “Mi apoyo es personal”

Hansel Bernuy rompió su silencio tras la denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector musical de La Bella Luz y reveló cómo la acompaña en este proceso.

Hansel Bernuy, pareja de Naldy Saldaña, decidió pronunciarse luego de que la cantante denunciara públicamente al exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, por presuntos tocamientos indebidos. El saxofonista explicó por qué hasta ahora había preferido mantenerse alejado de los medios pese a acompañar a la artista durante este difícil proceso.

En comunicación con el pódcast 'Q’Bochinche!', Bernuy aclaró que su decisión de no declarar públicamente no responde a restricciones legales ni a cuestiones de seguridad. Según explicó, desde que conoció lo ocurrido decidió respaldar a Naldy desde el ámbito privado.

"Te agradezco muchísimo el que me hayas escrito y demás. Yo estoy tratando de abstenerme de cualquier tipo de declaración porque no necesariamente por el tema legal ni por el tema de seguridad, sino porque, como se lo he mencionado a algunas personas, para mí el apoyo y el respaldo a Naldy ha sido siempre de manera personal", indicó Hansel.

Hansel Bernuy revela cómo acompaña a Naldy Saldaña

El músico sostuvo que su principal preocupación en estos momentos es el bienestar emocional de su pareja. Por ello, considera que no necesita tener protagonismo público mientras la cantante continúa buscando justicia por su caso.

"No considero que sea necesario dar algún tipo de declaración ni en redes ni en algún canal de difusión. Me basta con que Naldy esté bien y con saber o con que ella sepa -mejor dicho- que tiene todo mi apoyo desde el día uno hasta el último día que se acaban todas estas cosas", remarcó.

Asimismo, agradeció el respaldo que Naldy ha recibido después de hacer pública su denuncia. "Gracias por el apoyo hacia ella, que es la única persona que necesita en realidad el apoyo", finalizó.

Hansel Bernuy también estuvo presente en uno de los momentos claves posteriores a lo ocurrido. El saxofonista acompañó a su pareja durante una conversación con Óscar Custodio, director de La Bella Luz, donde solicitó que César Sánchez Chavesta fuera apartado de la agrupación al considerar que Naldy no podía continuar trabajando junto a la persona a la que denunciaba.

Naldy Saldaña anuncia nuevas acciones legales

Por su parte, Naldy Saldaña aseguró que continuará adelante con el proceso y reveló que viene coordinando con sus abogados las acciones correspondientes.

"El proceso está avanzando. Estuve conversando con mis abogados. Solo pido a todas las mujeres que sigamos luchando para que se haga justicia con este hombre, porque aún no se sabe dónde está", sentenció.

La cantante también anunció que tomará medidas legales contra la esposa del músico, luego de que esta afirmara que habría existido una relación clandestina entre Naldy y Sánchez Chavesta.

"Y lo único es que mis abogados ya están al tanto de todo, ya se están encargando porque eso es difamación directa a nivel nacional. Ellos van a tomar cartas en el asunto porque es algo bastante grave", dijo.