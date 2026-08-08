¡NO PUDO OCULTARLO! Novio de Naldy Saldaña rompe en llanto tras conocer los chats que desataron rumores de infidelidad: "Se puso..."

Hansel Bernuy, pareja de Naldy Saldaña , se mostró emocionalmente afectado al descubrir mensajes comprometedores entre ella y el conductor de La Bella Luz , revelados por su exmujer, quien aseguró que existió un romance oculto.

En el contexto de la grave acusación de toques inapropiados contra César Chávez, Naldy Saldaña ha tomado protagonismo tras ser señalada por la exmujer del famoso presentador de La Bella Luz, José Burga. Ella expuso mensajes que sugerirían una relación oculta entre la cantante y su ex, a pesar de su compromiso con Hansel Bernuy, quien siempre ha estado a su lado en el conflicto contra el exlíder del grupo. ¿Cuál fue la reacción de su pareja al enterarse de la supuesta traición?

Impactante reacción del novio de Naldy Saldaña ante mensajes con el anfitrión de La Bella Luz

Naldy Saldaña ha sido nuevamente el foco de atención pública tras ser delatada por la exmujer de José Burga, conductor de La Bella Luz, luego de que la esposa del director expresara indignación por el supuesto romance de ella con César Chávez, quien presuntamente la acosó.

En esta ocasión, la mujer sorprendió al revelar una imagen oculta de la artista, quien encontraba apoyo en su pareja, Hansel Bernuy, durante el proceso legal por acoso: un supuesto amor secreto entre ella y el anfitrión José Burga.

No se trataba de simples rumores, ya que mostraron conversaciones comprometedoras donde el padre de su hija usaba términos cariñosos como amor y cosita para dirigirse a la cantante, además de hablar de citas en un hotel para encuentros íntimos.

"Ok amor, fue un bonito día luego de nuestra pelea, ¿ves que trabajo con ganas? jajaja", "Todo bien cosito", son algunas de las frases de los chats que fueron descubiertos por su esposa a través del teléfono del animador.

Conforme a lo dicho por la exmujer del miembro del grupo, Saldaña aceptó que tuvo un idilio con su pareja y se disculpó, lo que llevó a su separación. Sin embargo, también habría discutido el asunto con su propio novio, con quien había una relación preexistente. El joven no recibió nada bien esta noticia luego de que la mujer lo contactara para mostrarle las pruebas.

"Tenían una relación, y ella sostenía una con su novio. Me comuniqué con su pareja Hansel, y él se vio muy afectado. Yo también, claro, ambos nos sentimos mal. Todas las personas sabían que ella tenía su pareja. Los que conocen al padre de mi hija y a mí sabían que estábamos juntos", dijo.

Así, la relación con el animador concluyó sin hacerlo público para resguardar a su hija. En cambio, el novio de Saldaña optó por perdonarla, ya que continúan juntos y él ha manifestado su firme apoyo en su caso por el informe de acoso. Incluso confrontó a Óscar Custodio cuando ella relató el abuso de César Chávez.

"Simplemente Naldy no puede trabajar con ese señor, punto. ¿Prioriza que trabaje Naldy o él? Porque los dos no pueden colaborar juntos después de esto", se le escuchó declarar frente al exlíder del conjunto, aunque este se negó a despedir a su familiar en su momento.