Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube

Feriados podrían trasladarse a los lunes: ministro de Economía modifica propuesta inicial

El Gobierno evalúa trasladar algunos feriados nacionales a los lunes. El MEF explicó qué pasaría con los días libres y por qué beneficiaría al turismo y la productividad.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Feriados podrían trasladarse a los lunes: ministro de Economía modifica propuesta inicial
    Ministro de Economía hizo una variante en su proyecto sobre los feriados. | Composición Wapa
    Feriados podrían trasladarse a los lunes: ministro de Economía modifica propuesta inicial

    El Gobierno de Keiko Fujimori evalúa cambios en la distribución de los feriados nacionales con el objetivo de reducir su impacto sobre las actividades productivas. Aunque inicialmente se había planteado trasladar determinados días festivos a los viernes, el Ejecutivo ahora considera que los lunes podrían representar una mejor alternativa.

    El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, explicó en una entrevista con Canal N que la propuesta todavía se encuentra bajo evaluación y busca reorganizar los feriados que coinciden con días laborables durante la semana.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡ATENCIÓN JUBILADOS! ONP pagará BONIFICACIÓN EXTRA del 25%: revisa si cumples el requisito para acceder al beneficio

    La intención sería favorecer la formación de fines de semana largos sin incrementar la cantidad de feriados existentes y, al mismo tiempo, evitar interrupciones que puedan afectar el funcionamiento de las empresas.

    MEF considera que trasladar los feriados al lunes sería más conveniente

    La posibilidad de mover los feriados a los viernes fue una de las primeras alternativas conocidas. Sin embargo, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas señaló que el lunes tendría mayores ventajas.

    "Los lunes es un mejor día", afirmó Cuba.

    Uno de los argumentos está relacionado con aquellas actividades económicas que también funcionan los sábados. Bajo ese escenario, establecer el descanso un viernes podría ocasionar mayores alteraciones en determinados sectores.

    La propuesta apunta principalmente a los feriados que coincidan con martes, miércoles o jueves. Estos podrían trasladarse al lunes con la finalidad de evitar una interrupción de la actividad laboral en medio de la semana.

    De concretarse, el cambio también facilitaría la formación de fines de semana largos y permitiría a las familias organizar viajes o actividades recreativas con mayor anticipación.

    Gobierno no plantea eliminar los feriados nacionales

    Elmer Cuba también aclaró que la propuesta no busca reducir la cantidad de feriados vigentes en el Perú. El número actual de fechas está establecido mediante una ley aprobada por el Congreso y, por el momento, el Ejecutivo no contempla disminuirlo.

    Sin embargo, el ministro sí cuestionó la incorporación de más fechas al calendario nacional. "Los nuevos feriados son dañinos", afirmó al referirse a sus efectos sobre la productividad.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Gobierno evalúa que los feriados se celebren los viernes: 28 de julio, Navidad y Año Nuevo quedarían fuera

    Por ello, la discusión se concentra en reorganizar los días que ya existen y no en crear nuevos descansos obligatorios.

    El titular del MEF considera que trasladarlos podría generar un equilibrio entre las necesidades de las empresas y sectores que se benefician directamente de los fines de semana largos.

    En particular, destacó el impacto que tendría sobre los viajes internos. "Gana el turismo" y también "la empresa que pierde menos productividad como un todo", explicó.

    Por ahora, el traslado de los feriados hacia los lunes continúa siendo una propuesta en evaluación y se esperan mayores precisiones del Ejecutivo sobre su eventual aplicación y qué fechas podrían estar comprendidas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Feriados podrían trasladarse a los lunes: ministro de Economía modifica propuesta inicial
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Silencio sísmico en Perú | IGP señala las regiones con mayor exposición ante un posible terremoto de 8.8

    ¡ATENCIÓN JUBILADOS! ONP pagará BONIFICACIÓN EXTRA del 25%: revisa si cumples el requisito para acceder al beneficio

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;