Lionel Messi enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, figura clave en su carrera y vida personal.

Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras conocerse el fallecimiento de su padre Jorge Messi, considerado como una de las personas más importantes de su trayectoria personal y profesional. La noticia provocó una profunda conmoción en el entorno del futbolista y generó numerosas muestras de solidaridad provenientes de figuras y organizaciones vinculadas al deporte.

El deceso de Jorge Messi ocurre después de un periodo en el que su estado de salud ya había generado preocupación y afectado emocionalmente al astro argentino. Ahora, el capitán de la Selección Argentina enfrenta una dolorosa pérdida familiar que ha generado repercusión internacional.

¿Qué decisión tomó Lionel Messi tras la muerte de su padre?

Tras recibir la noticia mientras se encontraba concentrado con sus compañeros en Estados Unidos, Lionel Messi tomó una determinación inmediata relacionada con sus compromisos profesionales. "Lionel Messi armó las valijas de urgencia y viaja rumbo a la Argentina para asistir al velatorio de su padre, Jorge Messi", informó el medio argentino 'El Intransigente'.

Jorge Messi fue figura clave en la carrera de su hijo

El Inter Miami decidió liberarlo del encuentro que tenía programado disputar este sábado ante Monterrey, permitiéndole priorizar a su familia en medio de este complicado momento. De esta manera, el futbolista quedó desafectado del compromiso deportivo que tenía previsto afrontar con el conjunto estadounidense.

La pérdida de Jorge Messi llega luego de semanas especialmente difíciles para el jugador. Tiempo atrás, después de un encuentro con la selección argentina, las imágenes mostraron al delantero visiblemente afectado y entre lágrimas sobre el terreno de juego. En aquella oportunidad, el propio futbolista había reconocido que estaba atravesando una etapa complicada en su vida personal.

Luego del subcampeonato mundial, Messi permaneció algunos días en su vivienda de Funes con el objetivo de acompañar a su padre durante su internación. Jorge fue una pieza fundamental en la carrera del futbolista y ejerció durante décadas como su representante.

Jorge Messi, una figura clave en la carrera de Lionel

La relación entre Lionel y Jorge Messi trascendió ampliamente el vínculo entre padre e hijo. Desde los primeros pasos del futbolista en el deporte profesional, su padre asumió un papel determinante en la gestión de su carrera y estuvo involucrado en importantes negociaciones.

Jorge Messi acompañó a su hijo desde sus comienzos en Newell's Old Boys y posteriormente tuvo participación en algunas de las operaciones más relevantes de su trayectoria, entre ellas su llegada al Barcelona, su posterior paso por el Paris Saint-Germain y su incorporación al Inter Miami.

Su perfil reservado y su manera de desenvolverse en las negociaciones le permitieron mantener una relación respetuosa con dirigentes de importantes instituciones del fútbol europeo.

El mundo del fútbol despide a Jorge Messi

La noticia del fallecimiento provocó numerosas expresiones de pesar dentro del ambiente futbolístico. Clubes como el Barcelona y el Paris Saint-Germain difundieron mensajes para recordar a Jorge Messi y reconocer la importancia que tuvo durante la carrera de su hijo.

Messi y su padre tenían un fuerte vínculo

Los integrantes de la Selección Argentina también utilizaron sus redes sociales para acompañar a su capitán en este difícil momento. A ellos se sumaron distintas federaciones, personalidades del deporte y aficionados de diferentes países, quienes hicieron llegar mensajes de apoyo bajo el lema "Fuerza Leo".

El vínculo entre ambos se mantuvo estrecho durante las diferentes etapas de la carrera del astro argentino, desde su formación en las divisiones inferiores del Barcelona hasta la conquista del Mundial de Qatar 2022.