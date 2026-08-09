Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube

Naldy Saldaña impacta al anunciar DRÁSTICA medida tras ser acusada de INFIDELIDAD a su novio con animador de La Bella Luz

Tras la publicación de mensajes que podrían indicar un supuesto amorío secreto entre Naldy Saldaña y el animador de La Bella Luz, la cantante decidió tomar medidas definitivas para enfrentar la situación.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Naldy Saldaña impacta al anunciar DRÁSTICA medida tras ser acusada de INFIDELIDAD a su novio con animador de La Bella Luz
    Naldy Saldaña reacciona en medio de acusaciones de infidelidad a su novio | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook
    Naldy Saldaña impacta al anunciar DRÁSTICA medida tras ser acusada de INFIDELIDAD a su novio con animador de La Bella Luz

    Naldy Saldaña está en el ojo de la tormenta, luego de que denunciara a César Sánchez Chavesta, quien fuera director de La Bella Luz, por presuntos tocamientos indebidos. Sin embargo, en un nuevo giro, la exesposa del animador de la orquesta presentó pruebas de un vínculo secreto entre él y la cantante, pese a que ella tiene una relación con Hansel Bernuy. ¿Cómo reaccionó la artista ante la revelación de estos comprometedores mensajes?

    wapa.pe

    PUEDES VER: César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, rompe su silencio desde la clandestinidad tras denuncia de Naldy Saldaña: "Pido respetar..."

    ¿Qué hizo Naldy Saldaña tras la difusión de mensajes que evidencian su posible infidelidad?

    La exesposa de José Burga, animador de La Bella Luz, dejó entrever una relación secreta de Naldy Saldaña con su entonces pareja. En un programa de Panamericana TV, la mujer presentó pruebas: mensajes donde ambos se llaman 'amor' y 'cosita' y planeando encuentros en hoteles.

    "Ok amor, fue un día bonito tras nuestra discusión, ves que trabajo duro jajaja", "Todo bien cosito", son algunas de las frases que se observaron desde el teléfono del animador, por las que su esposa descubrió la traición.

    El novio de Naldy habría quedado profundamente afectado por la infidelidad, pero finalmente decidió perdonar y mostrarle su apoyo incondicional en este difícil tiempo. En medio del escándalo, Saldaña reapareció en las redes sociales y reveló una firme decisión que tomó.

    En lo que parece ser un entorno terapéutico, Naldy optó por iniciar terapia psicológica, como se aprecia en un video donde se le ve hablando con alguien, aunque no se escuchan sus palabras.

    Naldy Saldaña toma decisión drástica tras mensajes que sugieren infidelidad
    Naldy Saldaña toma decisión drástica tras mensajes que sugieren infidelidad

    "Un día a la vez", escribió con un emoji de corazón vendado, sugiriendo su paso hacia la sanación en este complicado momento. La joven decidió enfocarse en su salud mental tras la acusación contra su anterior lugar de trabajo y hace caso omiso a las revelaciones comprometedoras de su pasado.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡ESCÁNDALO! Exesposa del animador de La Bella Luz muestra CHATS y acusa a Naldy Saldaña de tener relación CLANDESTINA con él: "Ella tenía su novio"

    Hansel Bernuy rompe su silencio sobre la denuncia que involucra al exdirector de La Bella Luz

    Hansel Bernuy, pareja de Naldy Saldaña, fue contactado luego de que la integrante de La Bella Luz denunciara públicamente al exdirector musical de la agrupación, César Sánchez Chavesta, por presuntos tocamientos indebidos. El caso generó una fuerte reacción entre los seguidores de la artista y la opinión pública.

    El saxofonista explicó que ha optado por mantenerse al margen de las declaraciones públicas, pues considera que el respaldo que le brinda a Naldy corresponde principalmente al ámbito personal. Según señaló, ha acompañado a su pareja desde que conoció las situaciones que habría atravesado durante su permanencia en la agrupación.

    Durante una comunicación con el pódcast Q’Bochinche!, Bernuy aclaró que su decisión de no pronunciarse públicamente no responde necesariamente a cuestiones legales ni de seguridad, sino a su intención de apoyar a Naldy de manera privada.

    “Te agradezco muchísimo el que me hayas escrito y demás. Yo estoy tratando de abstenerme de cualquier tipo de declaración porque no necesariamente por el tema legal ni por el tema de seguridad, sino porque, como se lo he mencionado a algunas personas, para mí el apoyo y el respaldo con Naldy ha sido siempre de manera personal”, señaló.

    Asimismo, el músico aseguró que no considera indispensable hacer pública su postura mediante redes sociales o medios de comunicación, pues para él lo fundamental es que su pareja se encuentre bien y tenga claro que cuenta con su respaldo durante todo este proceso.

    “No considero que sea necesario dar algún tipo de declaración ni en redes ni en algún canal de difusión. Me basta con que Naldy esté bien y con saber o con que ella sepa -mejor dicho- que tiene todo mi apoyo desde el día uno hasta el último día que se acaban todas estas cosas”, sentenció.

    SOBRE EL AUTOR:
    Naldy Saldaña impacta al anunciar DRÁSTICA medida tras ser acusada de INFIDELIDAD a su novio con animador de La Bella Luz
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Ethel Pozo toma RADICAL decisión al descubrir que Julián Alexander la 'ENGAÑÓ' de la PEOR forma: "No te lo voy a perdonar nunca"

    ¡NO SE ESCONDE! Janet Barboza CONFIRMA que está ENAMORADA y YA VIVE con arquitecto menor que ella: ¿cuántos años le lleva a su 'moreno'?

    ¡INDIGNANTE! Se revela NUEVO VIDEO donde Naldy Saldaña es sorprendida por César Sánchez y ella no oculta su REACCIÓN

    ¿Por qué Kenji Fujimori no tuvo hijos con su esposa Érika Muñoz? Se sincera sobre el MOTIVO que truncó sus planes: "Se pasa..."

    Rodrigo González lanza terrible crítica contra Sheyla Rojas por su hijo: "Te has dedicado a buscar marido millonario"

    Lo más vistos en Farándula

    ¡NO PUDO OCULTARLO! Novio de Naldy Saldaña rompe en llanto tras conocer los chats que desataron rumores de infidelidad: "Se puso..."

    ¡SALIÓ MAL! Jefferson Farfán regala DEPARTAMENTO a amigo de su hijo menor y desata críticas: "A su hija le negó una casa"

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;