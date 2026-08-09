Naldy Saldaña impacta al anunciar DRÁSTICA medida tras ser acusada de INFIDELIDAD a su novio con animador de La Bella Luz

Tras la publicación de mensajes que podrían indicar un supuesto amorío secreto entre Naldy Saldaña y el animador de La Bella Luz, la cantante decidió tomar medidas definitivas para enfrentar la situación.

Naldy Saldaña reacciona en medio de acusaciones de infidelidad a su novio | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Naldy Saldaña reacciona en medio de acusaciones de infidelidad a su novio | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Naldy Saldaña está en el ojo de la tormenta, luego de que denunciara a César Sánchez Chavesta, quien fuera director de La Bella Luz, por presuntos tocamientos indebidos. Sin embargo, en un nuevo giro, la exesposa del animador de la orquesta presentó pruebas de un vínculo secreto entre él y la cantante, pese a que ella tiene una relación con Hansel Bernuy. ¿Cómo reaccionó la artista ante la revelación de estos comprometedores mensajes?

¿Qué hizo Naldy Saldaña tras la difusión de mensajes que evidencian su posible infidelidad?

La exesposa de José Burga, animador de La Bella Luz, dejó entrever una relación secreta de Naldy Saldaña con su entonces pareja. En un programa de Panamericana TV, la mujer presentó pruebas: mensajes donde ambos se llaman 'amor' y 'cosita' y planeando encuentros en hoteles.

"Ok amor, fue un día bonito tras nuestra discusión, ves que trabajo duro jajaja", "Todo bien cosito", son algunas de las frases que se observaron desde el teléfono del animador, por las que su esposa descubrió la traición.

El novio de Naldy habría quedado profundamente afectado por la infidelidad, pero finalmente decidió perdonar y mostrarle su apoyo incondicional en este difícil tiempo. En medio del escándalo, Saldaña reapareció en las redes sociales y reveló una firme decisión que tomó.

En lo que parece ser un entorno terapéutico, Naldy optó por iniciar terapia psicológica, como se aprecia en un video donde se le ve hablando con alguien, aunque no se escuchan sus palabras.

Naldy Saldaña toma decisión drástica tras mensajes que sugieren infidelidad

"Un día a la vez", escribió con un emoji de corazón vendado, sugiriendo su paso hacia la sanación en este complicado momento. La joven decidió enfocarse en su salud mental tras la acusación contra su anterior lugar de trabajo y hace caso omiso a las revelaciones comprometedoras de su pasado.

Hansel Bernuy rompe su silencio sobre la denuncia que involucra al exdirector de La Bella Luz

Hansel Bernuy, pareja de Naldy Saldaña, fue contactado luego de que la integrante de La Bella Luz denunciara públicamente al exdirector musical de la agrupación, César Sánchez Chavesta, por presuntos tocamientos indebidos. El caso generó una fuerte reacción entre los seguidores de la artista y la opinión pública.

El saxofonista explicó que ha optado por mantenerse al margen de las declaraciones públicas, pues considera que el respaldo que le brinda a Naldy corresponde principalmente al ámbito personal. Según señaló, ha acompañado a su pareja desde que conoció las situaciones que habría atravesado durante su permanencia en la agrupación.

Durante una comunicación con el pódcast Q’Bochinche!, Bernuy aclaró que su decisión de no pronunciarse públicamente no responde necesariamente a cuestiones legales ni de seguridad, sino a su intención de apoyar a Naldy de manera privada.

“Te agradezco muchísimo el que me hayas escrito y demás. Yo estoy tratando de abstenerme de cualquier tipo de declaración porque no necesariamente por el tema legal ni por el tema de seguridad, sino porque, como se lo he mencionado a algunas personas, para mí el apoyo y el respaldo con Naldy ha sido siempre de manera personal”, señaló.

Asimismo, el músico aseguró que no considera indispensable hacer pública su postura mediante redes sociales o medios de comunicación, pues para él lo fundamental es que su pareja se encuentre bien y tenga claro que cuenta con su respaldo durante todo este proceso.