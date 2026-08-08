Mamá de Yahaira Plasencia aparece como paciente de centro oncológico y su hijo comparte mensaje que preocupa: "Hoy fue la última..."

Yorch Plasencia , hermano de Yahaira Plasencia , revela tratamiento de su madre en un centro oncológico especializado. ¿Qué novedades hay sobre su estado?

Mamá de Yahaira Plasencia aparece como paciente de centro oncológico. | Composición Wapa

Mamá de Yahaira Plasencia aparece como paciente de centro oncológico. | Composición Wapa

Yorch Plasencia, hermano de Yahaira Plasencia, sorprendió al mostrar imágenes de Gloria Quintanilla, su madre, posiblemente diagnosticada con cáncer, recibiendo tratamiento en el centro oncológico Aliada. Junto a esto, compartió un emotivo mensaje sobre su valiente lucha. ¿Qué novedades dio sobre el tratamiento de su madre?

Hermano de Yahaira Plasencia informa sobre tratamiento de su madre en centro oncológico

Hace unos meses, Yahaira Plasencia mencionó que un familiar suyo padecía de cáncer. Recientemente, su hermano, Yorch, reveló la difícil situación por la que pasa su familia.

Según rumores, Gloria Quintanilla, la madre de Yahaira, ha estado luchando contra el cáncer desde 2025, cuando Yahaira dio a conocer el complicado momento que viven.

En un conmovedor video, se ve a su madre junto a un médico del centro oncológico Aliada, que trata a pacientes con esta enfermedad. Ella está recibiendo un riguroso tratamiento allí.

Diagnóstico de cáncer en madre de Yahaira Plasencia

Diagnóstico de cáncer en madre de Yahaira Plasencia

No obstante, Yorch anunció alentadoras novedades sobre la salud de su madre, quien habría superado la enfermedad y acudido a su última consulta tras un prolongado proceso.

"Eres una guerrera Gloria Quintanilla. Hoy no solo terminas un tratamiento, celebras la recompensa de tu paciencia y resiliencia. Has demostrado una valentía inigualable, esta victoria es tuya", rezaba un certificado que recibió. La imagen muestra el momento emotivo.

Aunque no mencionó específicamente el tipo de cáncer, Yorch dedicó un mensaje conmovedor a su madre por su fortaleza durante el tratamiento, resaltando el apoyo familiar que ha tenido.

Superación del cáncer en madre de Yahaira Plasencia

"Nunca bajaste los brazos y siempre has estado dispuesta a afrontar la recuperación de la mejor manera posible. Definitivamente, nadie tiene asegurado el futuro, debemos valorar cada momento y cuidar a nuestros seres queridos. Gloria, gracias por darnos una lección de vida sobre cómo afrontar los retos con entereza", expresó en Instagram.