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Mamá de Yahaira Plasencia aparece como paciente de centro oncológico y su hijo comparte mensaje que preocupa: "Hoy fue la última..."

Yorch Plasencia, hermano de Yahaira Plasencia, revela tratamiento de su madre en un centro oncológico especializado. ¿Qué novedades hay sobre su estado?

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    Mamá de Yahaira Plasencia aparece como paciente de centro oncológico y su hijo comparte mensaje que preocupa: "Hoy fue la última..."
    Mamá de Yahaira Plasencia aparece como paciente de centro oncológico. | Composición Wapa
    Mamá de Yahaira Plasencia aparece como paciente de centro oncológico y su hijo comparte mensaje que preocupa: "Hoy fue la última..."

    Yorch Plasencia, hermano de Yahaira Plasencia, sorprendió al mostrar imágenes de Gloria Quintanilla, su madre, posiblemente diagnosticada con cáncer, recibiendo tratamiento en el centro oncológico Aliada. Junto a esto, compartió un emotivo mensaje sobre su valiente lucha. ¿Qué novedades dio sobre el tratamiento de su madre?

    Hermano de Yahaira Plasencia informa sobre tratamiento de su madre en centro oncológico

    Hace unos meses, Yahaira Plasencia mencionó que un familiar suyo padecía de cáncer. Recientemente, su hermano, Yorch, reveló la difícil situación por la que pasa su familia.

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    Según rumores, Gloria Quintanilla, la madre de Yahaira, ha estado luchando contra el cáncer desde 2025, cuando Yahaira dio a conocer el complicado momento que viven.

    En un conmovedor video, se ve a su madre junto a un médico del centro oncológico Aliada, que trata a pacientes con esta enfermedad. Ella está recibiendo un riguroso tratamiento allí.

    Diagnóstico de cáncer en madre de Yahaira Plasencia
    Diagnóstico de cáncer en madre de Yahaira Plasencia
    Diagnóstico de cáncer en madre de Yahaira Plasencia
    Diagnóstico de cáncer en madre de Yahaira Plasencia

    No obstante, Yorch anunció alentadoras novedades sobre la salud de su madre, quien habría superado la enfermedad y acudido a su última consulta tras un prolongado proceso.

    "Eres una guerrera Gloria Quintanilla. Hoy no solo terminas un tratamiento, celebras la recompensa de tu paciencia y resiliencia. Has demostrado una valentía inigualable, esta victoria es tuya", rezaba un certificado que recibió. La imagen muestra el momento emotivo.

    Aunque no mencionó específicamente el tipo de cáncer, Yorch dedicó un mensaje conmovedor a su madre por su fortaleza durante el tratamiento, resaltando el apoyo familiar que ha tenido.

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    Superación del cáncer en madre de Yahaira Plasencia
    Superación del cáncer en madre de Yahaira Plasencia

    "Nunca bajaste los brazos y siempre has estado dispuesta a afrontar la recuperación de la mejor manera posible. Definitivamente, nadie tiene asegurado el futuro, debemos valorar cada momento y cuidar a nuestros seres queridos. Gloria, gracias por darnos una lección de vida sobre cómo afrontar los retos con entereza", expresó en Instagram.

    Hasta ahora, Yahaira Plasencia no ha comentado al respecto, teniendo en cuenta el deseo de mantener el tema en estricta privacidad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mamá de Yahaira Plasencia aparece como paciente de centro oncológico y su hijo comparte mensaje que preocupa: "Hoy fue la última..."
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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