Mario Hart revela la VERDADERA razón por la que NO SE CASÓ de nuevo con Korina tras la anulación de su matrimonio: "No significó nada"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Mario Hart y Korina Rivadeneira decidieron tomar caminos separados después de compartir cerca de nueve años de relación y convertirse en padres de dos hijos. Tras su ruptura, el piloto volvió a referirse a algunos de los episodios más importantes que marcaron su historia de amor, entre ellos la anulación del matrimonio civil que contrajeron años atrás.
Durante una reciente conversación, Hart explicó cómo ambos afrontaron aquella situación y por qué, pese a la anulación legal de su unión, nunca consideraron necesario realizar nuevamente una boda civil.
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¿Por qué Mario Hart no volvió a casarse con Korina Rivadeneira?
Durante su aparición en el pódcast conducido por Magaly Medina, Mario Hart recordó el matrimonio civil que celebró con Korina Rivadeneira en Huaral en 2017, una unión que en su momento estuvo rodeada de cuestionamientos debido a la situación migratoria de la modelo venezolana.
Aunque posteriormente el matrimonio fue declarado nulo, la pareja decidió continuar con su relación y siguió construyendo una familia. Por ello, Magaly Medina quiso conocer el motivo por el que nunca optaron por casarse nuevamente, considerando que ambos permanecieron juntos durante varios años.
Ante la pregunta, el exparticipante de 'Combate' sostuvo que la decisión de anular legalmente su matrimonio no modificó la percepción que tenían sobre su relación. "Porque para nosotros la anulación del matrimonio no significó nada. Para nosotros nos habíamos casado, para nosotros éramos esposos", aseguró el exchico reality.
De acuerdo con lo explicado por Hart, ambos entendían que su vínculo matrimonial iba mucho más allá de la documentación oficial. Por esa razón, la resolución que dejó sin efecto su matrimonio no fue considerada por ellos como una ruptura de su compromiso.
"La anulación fue un simple documento, fue como: 'Ah bueno, ya no estamos casados', pero interiormente sentíamos que seguíamos casados", aseguró el piloto, dejando en evidencia la importancia que tenía para ambos el compromiso que habían asumido como pareja.
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Mario Hart y Korina Rivadeneira tenían pendiente una boda religiosa
El también empresario reveló que, aunque no consideraron necesario repetir su matrimonio civil, sí existía un proyecto que ambos habían conversado en más de una oportunidad: celebrar su unión mediante una ceremonia religiosa.
Según explicó, la idea estaba presente entre sus planes, pero decidieron esperar hasta encontrar el momento adecuado para realizarla. Sin embargo, esa intención nunca llegó a concretarse antes del final de su relación.
"Lo que sí, lo que estuvo pendiente fue poder casarnos por religioso y fue algo que en su momento lo hablamos, pero dijimos que ya llegaría el momento de hacerlo y al final no se dio", precisó.
La relación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira llegó a su fin en enero de 2026, cerrando así una historia que estuvo marcada por momentos mediáticos, una familia en común y un matrimonio cuya situación legal fue cuestionada desde sus inicios.