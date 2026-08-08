Mario Hart confiesa la DOLOROSA reacción de sus hijos al enterarse de su separación con Korina: "Fue muy triste"

Mario Hart contó cómo sus hijos afrontaron la separación de Korina Rivadeneira y recordó la difícil reacción de su hija mayor al conocer la noticia. El piloto explicó qué hicieron para que el proceso fuera lo menos traumático posible.

Mario Hart habló por primera vez con mayor detalle sobre uno de los momentos más difíciles que enfrentó su familia tras el final de su relación con Korina Rivadeneira. El piloto recordó cómo comunicaron la separación a sus hijos y contó que la reacción de su hija Lara lo marcó especialmente.

Durante una conversación en el pódcast de Magaly Medina, el exchico reality explicó que ambos buscaron la manera de comunicarles la decisión de la forma más cuidadosa posible, teniendo en cuenta principalmente la corta edad de sus hijos.

¿Cómo reaccionaron los hijos de Mario Hart al enterarse de su separación de Korina?

Mario Hart relató que conversar con su hija Lara sobre la separación fue especialmente complicado. Según contó, inicialmente la pequeña creyó que sus padres estaban a punto de darle una noticia positiva, por lo que su expresión cambió completamente cuando comprendió de qué se trataba.

“Eso fue muy triste, es una anécdota muy triste que tengo con mi hija porque cuando le damos la noticia y le decimos: ‘Larita, tenemos una noticia que darte’, la carita de Lara en ese momento pensó que de repente iba a ser algo lindo, algo bueno. ‘¿Me van a dar qué noticia me van a dar?’. No sé, de repente estaría pensando que nos íbamos a ir a Disney”, comenzó contando Mario al recordar el duro momento.

El piloto explicó que, al entender que sus padres dejarían de vivir juntos, la niña se mostró visiblemente afectada. Para ayudarla a procesar lo que estaba ocurriendo, sus padres intentaron transmitirle tranquilidad y explicarle que el vínculo con su padre no cambiaría pese a la nueva situación familiar.

“Cuando le empezamos a dar se empieza a transformar su carita fue doloroso, fue muy duro. Y le dijimos (…) explicarle que yo iba a estar siempre, que iba a tener una casita nueva y que ella me iba a ayudar a encontrar la casita. Y como que le fue cambiando un poco la cara. Y cuando le dijimos: ‘Bueno, ahora queremos que nos ayudes a dar la noticia a tu hermano’, eso fue lo que nos terminó de ayudar. Marito, con tres años, mucho más chiquito...”, sostuvo el piloto sobre este duro momento.

Posteriormente, Lara tuvo un papel importante al momento de comunicarle la separación a su hermano menor. El pequeño, debido a su corta edad, no habría comprendido completamente el significado de la noticia que sus padres estaban intentando transmitirle.

“Creo que no lo entendió. Y cuando ella habla y dice: ‘Bueno, ya, sí, yo quiero estar con ustedes porque va a ser la peor noticia que va a recibir mi hermanito. ¡Marito, ven! Porque mis papás te van a dar una noticia horrible’. Y sube Marito y entra y ‘siéntate, amor. Este, bueno, queremos decirte que papá y mamá ya no van a vivir juntos’”, dijo sobre el momento en el que le contó a su hijo menor la noticia.

Hija de Mario Hart ayudó a que su hermano tuviera un impacto menos doloroso

Mario Hart consideró que la manera en la que reaccionó su hijo menor también terminó influyendo en Lara, quien habría interpretado que la situación quizá no era tan terrible como inicialmente había imaginado.

“Entonces, yo creo que ahí Lara entiende o cree que no era tan grave como como lo pensó al inicio, ¿no? Entonces eso nos ayudó mucho y bueno, yo trato de estar siempre...”, sentenció.

Mario Hart involucró a su hija en la elección de su nueva casa

El piloto también explicó que buscó diferentes estrategias para que la transición hacia esta nueva dinámica familiar fuera lo más llevadera posible para sus hijos. Una de ellas fue permitir que Lara tuviera participación en la elección del lugar donde él comenzaría a vivir.