¡DOLOROSA DESPEDIDA! Periodista fallece en plena vía pública ante la mirada de sus seres queridos

Una tragedia en el periodismo . Un querido periodista perdió la vida en la vía pública junto a su familia tras semanas de amenazas. ¿Quién era y qué dijo su esposa?

El mundo del periodismo enfrenta un momento de tristeza. Un destacado periodista murió tras ser víctima de disparos en la vía pública, cuando estaba acompañado de su familia. Este hecho ocurrió a pesar de que contaba con medidas de protección por amenazas previas.

Periodista Cristián Herrera asesinado frente a su familia en la vía pública

El reconocido periodista y asesor de la Secretaría de Seguridad de Cúcuta, en Colombia, Cristián Herrera, fue asesinado el 6 de junio del 2026 en un atentado armado en una calle pública. Se informó que, al descender de su vehículo, un sicario lo sorprendió y le disparó repetidamente, lo que le causó la muerte.

El ataque tuvo lugar en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, donde Herrera fue interceptado frente a sus familiares. Las autoridades identificaron el hecho como un ataque directo contra el comunicador, quien contaba con medidas de protección debido a amenazas previas por su labor profesional.

Tras el suceso, Karla Niño, esposa del periodista, brindó detalles en una entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio. Explicó que, en el momento del ataque, su esposo no contaba con escoltas porque la salida de ese día no estaba programada.

“El sábado, nuestro plan era quedarnos en casa. Él quería descansar, no pensamos salir. Le indicó a los escoltas que no había necesidad, pero recordamos que debíamos recoger los retenedores de nuestra hija. Salimos para eso, a la clínica, fue rápido. Él no salió del vehículo, y al llegar a la casa de mi madre para almorzar ocurrió el hecho”, explicó.

Asimismo, recordó cómo las amenazas fueron una constante en la vida de Cristián Herrera durante gran parte de su carrera periodística. “Siempre intentó protegernos, era precavido ante las amenazas para evitar que afectaran a la familia, estaba alerta siempre”, destacó en la entrevista.

La Fiscalía General de la Nación investiga el asesinato de Cristián Herrera para esclarecer el caso e identificar a los responsables. Paralelamente, la Alcaldía de Cúcuta ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información que lleve a su captura.

¿Quién fue Cristián Herrera?

Cristián Herrera fue una figura destacada del periodismo judicial en Norte de Santander. Trabajó en diversos medios, como el diario La Opinión, y se especializó en temas de corrupción y crimen organizado.

Gran parte de su carrera se centró en informar sobre seguridad y orden público en la frontera colombiana, con lo que ganó reconocimiento por su enfoque crítico sobre los problemas que afectaban a la región.