El empresario estadounidense Bart Zickson ha fallecido a los 76 años y Karla Casós conmovió a sus seguidores con un emotivo mensaje de despedida.

Karla Casos ganó popularidad en Perú por su gran parecido a la actriz Angelina Jolie. | Composición Wapa

Karla Casos ganó popularidad en Perú por su gran parecido a la actriz Angelina Jolie. | Composición Wapa

La exmodelo peruana Karla Casós, apodada la Angelina Jolie peruana debido a su similitud con la famosa actriz, impactó a sus seguidores al comunicar el fallecimiento de su esposo, el empresario estadounidense Bart Zickson, quien murió a los 76 años. La pareja contrajo matrimonio en julio del 2023, después de que él le propusiera matrimonio en Machu Picchu. Zickson le obsequió una mansión valorizada en US$1 millón tras casarse.

Uno de los aspectos aún desconocidos son las causas de su muerte, ocurrida hace aproximadamente un año. Desde entonces, Casós ha guardado luto en silencio junto a sus dos hijos gemelos de una relación anterior, a quienes Zickson consideraba como suyos.

Karla Casós anunciando el fallecimiento de su esposo. Foto: Instagram.

Karla Casós comunica el deceso de su esposo Bart Zickson

A través de Instagram, Karla Casós, de 51 años, hizo público por primera vez el deceso de su esposo, el empresario Bart Zickson. En un extenso mensaje, la exmodelo recordó a su pareja y expresó el profundo dolor que ha significado su pérdida.

Como parte de su homenaje, Casós visitó la playa para rendir tributo a su memoria. Llevó flores y chocolates, dos de sus cosas favoritas.

“Existen momentos en la vida que demandan un silencio absoluto y devoción plena. Antes de que mi esposo partiera, mi única prioridad era estar con él, dedicándole cada segundo de mi energía, tiempo y amor, acompañándolo con absoluta devoción en sus días más difíciles”, compartió inicialmente en Instagram.

“Cuando el mundo se detuvo tras su partida hace un año, mi prioridad era retirarme, cuidar a mis hijos, y manejar nuestro duelo fuera del ojo público, en la más profunda intimidad familiar. Este año ha sido de desconexión necesaria, de procesar la pérdida, de reconstruirnos desde cero”, indicó.

¿A qué se dedicaba Bart Zickson, el esposo de Karla Casós?

Según se informó en 'Magaly TV: la firme', Bart Zickson era un exitoso empresario enfocado en inversiones, que construyó un imperio. Sus negocios incluían desde el sector del bronceado hasta el mercado automotriz e incluso incursionó en el desarrollo inmobiliario.