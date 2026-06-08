Kyara Villanella presenta a su pareja: conoce al joven que apareció EN VIVO junto a Keiko Fujimori

Kyara Villanella presentó con entusiasmo a su nueva pareja durante una transmisión en vivo de Keiko Fujimori . Ambos se muestran enamorados y exponen su vida en redes sociales.

Kyara Villanella llamó la atención en redes sociales al presentar, por primera vez, a su pareja en una transmisión en directo. La hija mayor de Keiko Fujimori, relajada y sonriente, compartió la cocina de su hogar con su madre y su tía, pocas horas antes de la segunda vuelta electoral en Perú, prevista para 2026.

Durante el video, la influencer presentó a su novio, Adrián Harboe, conocido entre sus seguidores por algunas publicaciones en redes sociales. La noticia provocó curiosidad y comentarios sobre la joven pareja, y mostró cómo Kyara, exreina de belleza, equilibra su vida personal con la exposición mediática típica de una de las familias más conocidas del país.

¿Quién es Adrián Harboe, el novio de Kyara Villanella?

Adrián Harboe es quien ha conquistado el corazón de Kyara Villanella, con quien lleva menos de un año de relación. Según sus redes sociales, celebraron 7 meses juntos el 24 de febrero y se mostraron muy cariñosos durante el último San Valentín.

En un TikTok, la hija de Keiko Fujimori explicó que Adrián comenzó a cortejarla en 2022, pese a que en ese momento tenía una relación con otro joven, Fabrizio, quien la acompañó durante el Miss Teen, certamen en el que participó.

La joven pareja no duda en compartir sus dulces momentos.

Además de su relación, Adrián comparte aspectos de su vida diaria con sus seguidores. Es hincha de Alianza Lima y estudia Negocios Internacionales en la Universidad de Lima. Junto a Kyara, asiste a eventos culturales y musicales, como los conciertos de Bad Bunny y Mon Laferte en Lima, y ha hecho promesas que sus seguidores han respaldado.

La presentación de Adrián Harboe en redes

Una simple sesión de cocina familiar terminó siendo el escenario en el que Adrián Harboe fue presentado como pareja de Kyara Villanella. La transmisión, que comenzó con la preparación de postres junto a Keiko Fujimori y otros familiares, captó la atención de más de 62.000 espectadores y se convirtió en uno de los temas más comentados antes de la elección del 2026.