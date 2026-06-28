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Ethel Pozo sorprende al revelar alejamiento de Gisela Valcárcel y niega colaboración: "Estamos en distintas etapas"

Ethel Pozo explicó por qué eligió mantener su carrera separada de la de Gisela Valcárcel y GV Producciones, y resaltó su enfoque en mantener la vida familiar y profesional por separado.

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    Ethel Pozo sorprende al revelar alejamiento de Gisela Valcárcel y niega colaboración: "Estamos en distintas etapas"
    Ethel Pozo prefiere no mezclar la familia con el trabajo. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
    Ethel Pozo sorprende al revelar alejamiento de Gisela Valcárcel y niega colaboración: "Estamos en distintas etapas"

    Con el cierre de la primera temporada de 'La granja VIP', Ethel Pozo habló sobre su futuro profesional y dejó a muchos impactados al afirmar que no planea trabajar junto a Gisela Valcárcel. Mencionó que esta decisión forma parte de un acuerdo familiar para garantizar la autonomía laboral de ambas.

    En una charla con 'Q bochinche', Ethel destacó que, aunque tienen una relación cercana, cada una está centrada en sus propios retos profesionales. Explicó que, actualmente, no ven viable unir sus carreras en un mismo proyecto.

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    Ethel Pozo afirma que no colaborará con Gisela Valcárcel

    Al ser consultada sobre futuras colaboraciones con Gisela, Ethel Pozo dejó claro que eso no está en sus planes. Explicó que decidieron mantener sus carreras separadas de lo personal, lo que les permite avanzar en sus propios términos.

    "No, con mi mami no. Nosotras separamos mucho los trabajos. Ella está concentrada en sus propios proyectos, y yo en los míos. Nos unimos en la familia y en el amor, pero profesionalmente estamos en etapas distintas", comentó.

    La presentadora también subrayó la admiración mutua por sus respectivas trayectorias. Mientras la 'Señito' sigue con nuevos proyectos, Ethel Pozo expresó satisfacción por su avance independiente y afirmó estar en un momento estable tanto en lo personal como en lo profesional.

    "Hemos decidido separar las cosas": enfática declaración de Ethel Pozo

    Durante la conversación, Samuel Suárez le sugirió sumarse a un proyecto digital de GV Producciones o al canal de YouTube de Gisela Valcárcel.

    Sin embargo, Ethel Pozo insistió en que esas no son sus intenciones y recordó que nunca ha formado parte directa de la productora de su madre.

    "No, porque con mi mamá hemos decidido separar las cosas, no trabajamos juntas, no estoy involucrada en sus proyectos y créeme que nunca he trabajado directamente con GV Producciones", reiteró Pozo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ethel Pozo sorprende al revelar alejamiento de Gisela Valcárcel y niega colaboración: "Estamos en distintas etapas"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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