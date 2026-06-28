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ExMiss Perú es captada besando apasionadamente a futbolista denunciado por agresión: habrían pasado la noche juntos

Una querida exreina de belleza y un futbolista peruano fueron vistos en un bar de San Isidro. El informe de Magaly TV sorprendió con lo ocurrido luego.

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    ExMiss Perú es captada besando apasionadamente a futbolista denunciado por agresión: habrían pasado la noche juntos
    Las cámaras de Magaly TV captaron a una exMiss Perú y a un futbolista compartiendo besos, tragos y una larga velada. | Composición EP | Instagram
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    Las cámaras de 'Magaly TV: la firme' captaron a una exconcursante de belleza con un futbolista peruano mientras disfrutaban de una noche en un famoso bar de San Isidro. Durante el evento, ambos fueron observados besándose y mostrando afecto varias veces ante los demás presentes. El reporte indicó también que, después de salir del lugar, se dirigieron juntos a un apartamento.

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    Exreina de belleza sorprendida besándose con futbolista en medio de polémica

    Se trata de la modelo Giulliana Barrios, quien fue finalista del Miss Perú 2016, y del jugador Jhamir D’Arrigo, de Melgar de Arequipa y antiguo integrante de Alianza Lima. Ellos fueron los protagonistas del video compartido por el programa de Magaly Medina. En las imágenes, se les ve compartiendo bebidas, sonrisas y varios besos durante la velada.

    Más tarde, las cámaras de ATV siguieron a la pareja cuando salió rumbo al departamento de la influencer en La Victoria. Durante el informe, la narración en off añadió: “El chato (D’Arrigo) al lado de Giulliana (Barrios) se ve más bajo. Él lleva el bolso de Barrios y una bolsita, parece que le hizo un regalo”. Asimismo, el programa describió al deportista como “poco agraciado”.

    Pocas horas más tarde, 'Magaly TV: la firme' captó nuevamente al jugador cuando salía de la casa de la exreina de belleza. Después, la modelo fue vista paseando, bailando y caminando con su mascota.

    Acusaciones contra Jhamir D’Arrigo

    El informe también mencionó la denuncia que Michelle Tenorio, expareja de Jhamir D’Arrigo, presentó en junio del 2024. Durante el programa 'Amor y fuego', ella acusó al futbolista de presunta agresión física y psicológica, y aportó conversaciones y audios como evidencia.

    Tenorio declaró que el deportista la amenazó con quitarle a su hija si no firmaba un acuerdo de pensión mensual de S/2.000. Según su testimonio en 'Amor y fuego', él le advirtió: "'Te voy a mandar una carta notarial, yo tengo abogado, tú tienes un defensor de oficio'".

    SOBRE EL AUTOR:
    ExMiss Perú es captada besando apasionadamente a futbolista denunciado por agresión: habrían pasado la noche juntos
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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