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Deysi Araujo es sacada de piscina en San Isidro tras escándalo con Susy Díaz y compañía

Luego de una advertencia inicial, Deysi Araujo persistió en su jolgorio con Susy Díaz y otras figuras en la piscina de su edificio en San Isidro, sin prever que serían expulsadas.

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    Deysi Araujo es sacada de piscina en San Isidro tras escándalo con Susy Díaz y compañía
    Tras ganar demanda contra sus vecinos de San Isidro, Deysi Araujo celebró en piscina junto a Susy Díaz, la ‘Negra Petróleo’, Paloma de la Guaracha y la ‘Canelita Amoretti’. | Foto: composición LR/ATV
    Deysi Araujo es sacada de piscina en San Isidro tras escándalo con Susy Díaz y compañía

    La exvedette Deysi Araujo volvió a estar en el centro de un escándalo en su edificio, ubicado en San Isidro. Después de ganar una demanda que le permitía usar las áreas comunes, decidió festejar con figuras del espectáculo en la piscina del condominio.

    No obstante, la celebración con Susy Díaz, la Negra Petróleo, Paloma de la Guaracha y la Canelita Amoretti se tornó polémica cuando fueron expulsadas tras desatender una advertencia inicial sobre el ruido excesivo que producían.

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    Polémica celebración de Deysi Araujo en San Isidro

    Deysi Araujo había indicado que retomaría el uso de los espacios comunes de su edificio en San Isidro tras un fallo judicial favorable. Durante la celebración, en la que participó un chamán y hubo licor, la exvedette recibió una advertencia de un agente de seguridad debido al elevado volumen del evento.

    La Negra Petróleo, una de las presentes, expresó su molestia: “Déjame ser feliz. Si me invitas para prohibirme cosas, mejor no me invites. Mi voz es esta, no puedo cambiarla”. En ese instante, Susy intentó calmarla bajándole la voz, pero fue recriminada porque minutos antes ella había saludado a los vecinos con efusividad.

    Frente a la situación, Araujo bromeó ante las cámaras de Magaly Medina, que registraban la reunión: “Son escandalosas y me asustan. Yo soy reservada porque soy elegante”.

    A pesar de la advertencia, las integrantes de 'Chollywood' continuaron disfrutando. Paloma de la Guaracha incluso fingió querer orinar en el césped junto a la piscina, acción que solo provocó risas entre sus amigas. Poco después, el mismo joven volvió y retiró al grupo del área común.

    Una vez en el departamento de Deysi, esta comentó a sus amigas que tampoco podría acceder al gimnasio “por órdenes de la junta directiva”. Al oír esto, Susy manifestó que sentía estar en una prisión, mientras otra voz le sugirió vender el departamento y volver a San Juan de Lurigancho. Finalmente, tras comer pollo a la brasa, las invitadas recorrieron otros espacios, como el gimnasio y el karaoke, donde continuaron divirtiéndose.

    SOBRE EL AUTOR:
    Deysi Araujo es sacada de piscina en San Isidro tras escándalo con Susy Díaz y compañía
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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