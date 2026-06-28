Luego de una advertencia inicial, Deysi Araujo persistió en su jolgorio con Susy Díaz y otras figuras en la piscina de su edificio en San Isidro, sin prever que serían expulsadas.

Tras ganar demanda contra sus vecinos de San Isidro, Deysi Araujo celebró en piscina junto a Susy Díaz, la ‘Negra Petróleo’, Paloma de la Guaracha y la ‘Canelita Amoretti’. | Foto: composición LR/ATV

Tras ganar demanda contra sus vecinos de San Isidro, Deysi Araujo celebró en piscina junto a Susy Díaz, la ‘Negra Petróleo’, Paloma de la Guaracha y la ‘Canelita Amoretti’. | Foto: composición LR/ATV

La exvedette Deysi Araujo volvió a estar en el centro de un escándalo en su edificio, ubicado en San Isidro. Después de ganar una demanda que le permitía usar las áreas comunes, decidió festejar con figuras del espectáculo en la piscina del condominio.

No obstante, la celebración con Susy Díaz, la Negra Petróleo, Paloma de la Guaracha y la Canelita Amoretti se tornó polémica cuando fueron expulsadas tras desatender una advertencia inicial sobre el ruido excesivo que producían.

Polémica celebración de Deysi Araujo en San Isidro

Deysi Araujo había indicado que retomaría el uso de los espacios comunes de su edificio en San Isidro tras un fallo judicial favorable. Durante la celebración, en la que participó un chamán y hubo licor, la exvedette recibió una advertencia de un agente de seguridad debido al elevado volumen del evento.

La Negra Petróleo, una de las presentes, expresó su molestia: “Déjame ser feliz. Si me invitas para prohibirme cosas, mejor no me invites. Mi voz es esta, no puedo cambiarla”. En ese instante, Susy intentó calmarla bajándole la voz, pero fue recriminada porque minutos antes ella había saludado a los vecinos con efusividad.

Frente a la situación, Araujo bromeó ante las cámaras de Magaly Medina, que registraban la reunión: “Son escandalosas y me asustan. Yo soy reservada porque soy elegante”.

A pesar de la advertencia, las integrantes de 'Chollywood' continuaron disfrutando. Paloma de la Guaracha incluso fingió querer orinar en el césped junto a la piscina, acción que solo provocó risas entre sus amigas. Poco después, el mismo joven volvió y retiró al grupo del área común.