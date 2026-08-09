¡NO SE ESCONDE! Janet Barboza CONFIRMA que está ENAMORADA y YA VIVE con arquitecto menor que ella: ¿cuántos años le lleva a su 'moreno'?

Janet Barboza confirmó que está enamorada de un arquitecto menor que ella con quien ya comparte vivienda. ¿Cuántos años le lleva realmente a su ‘moreno’ y cómo nació este romance? ¡Descúbrelo AQUÍ!

Janet Barboza atraviesa una nueva etapa sentimental y decidió hablar abiertamente sobre su relación. La conductora contó detalles de su romance con Félix Moreno y dejó en evidencia que actualmente disfruta de una relación con el arquitecto varios años menor que ella.

La presentadora también reveló que su vida amorosa dio un importante giro en los últimos meses y que actualmente comparte su día a día con su pareja, dejando atrás el periodo en el que permaneció soltera.

¿Quién es el arquitecto que conquistó a Janet Barboza y cuántos años le lleva?

En conversación con el diario Trome, Janet Barboza confirmó su relación con Félix Moreno, un arquitecto que consiguió conquistarla después de varios años sin pareja. La conductora explicó que ambos descubrieron rápidamente que tenían intereses similares, especialmente en lo relacionado con el deporte y los hábitos saludables.

Janet Barboza y Félix Moreno

"Estaba casi cuatro años soltera. A mí me encanta el deporte, adoro la comida sana, llevo una vida tranquila, amo la jardinería y este cuerpo caribeño está a pedir de boca; pero necesitaba que alguien le dé cariño y encontré a este moreno guapísimo de un metro 85, que también le encanta el deporte, y dije: 'Esos brazos me tienen que apachurrar en algún momento'. Fue un flechazo mutuo", confesó sobre cómo cayó hechizada con el profesional.

La figura televisiva, quien tiene 52 años, también se refirió a la diferencia de edadentre ambos y descartó que Félix sea considerablemente menor que ella. Según explicó, su pareja está próximo a cumplir 45 años, por lo que rechazó que pueda ser considerado su 'colágeno'. "Él va a cumplir 45 años, no es mi 'colágeno'", sentenció.

Además, Barboza sorprendió al contar que la relación avanzó rápidamente y que actualmente ambos ya comparten vivienda. La conductora explicó que, debido a la etapa de vida en la que se encuentra, prefiere construir una relación sin prolongar innecesariamente los tiempos.

"Ya no estoy para perder el tiempo. Acabo de cumplir 52 años, estoy en la plenitud, el mejor momento de mi vida. No quiero perder el tiempo, no quiero cortejo de un mes, compromiso a los seis meses, vivir a los dos años", precisó.

Janet Barboza asegura que está viviendo una etapa de plena felicidad

La integrante de 'América Hoy' no tuvo reparos en reconocer que sus sentimientos por Félix Moreno son fuertes y que actualmente se siente satisfecha con la relación que ha construido. Para la conductora, haber encontrado a una persona con hábitos e intereses similares ha sido uno de los aspectos que más valora.

"Estoy enamorada, contenta, feliz. He encontrado a una persona que tiene los mismos gustos que yo en cuanto a cuidarse y llevar una vida sana", precisó.

La presentadora también recordó cómo se produjo el primer acercamiento con el arquitecto. Según relató, todo comenzó cuando necesitaba realizar trabajos de remodelación en su vivienda y alguien le recomendó los servicios de Félix.