¿Esposo de Ethel 'ARREMETE' contra Janet Barboza y SE BURLA tras exponer chats de la conductora? "Algunas amigas tuyas han abusado del botox"

Ethel Pozo y Julián Alexander anunciaron un nuevo proyecto digital y un comentario de su esposo sobre el botox desató especulaciones sobre Janet Barboza .

Ethel Pozo sorprendió a sus seguidores al anunciar un nuevo proyecto digital junto a su esposo, Julián Alexander, donde compartirán distintos momentos de su vida cotidiana. Sin embargo, una frase pronunciada por el productor llamó especialmente la atención de los usuarios, quienes no tardaron en relacionarla con Janet Barboza, ¿qué dijo?

Julián Alexander genera polémica con comentario sobre el botox y usuarios lo vinculan con Janet Barboza

A través de sus plataformas digitales, Ethel Pozo presentó el primer episodio de su nuevo espacio junto a su esposo. En esta ocasión, la conductora decidió llevar a Julián Alexander a una consulta estética para que se sometiera a una aplicación de botox con el objetivo de reducir algunas líneas de expresión.

Durante el video, Ethel comentó entre risas las dificultades que tuvo para convencer a su pareja de participar en la experiencia: "Lo he querido traer mil veces, ni jabón de cara tiene Julián".

Por su parte, la especialista encargada del procedimiento explicó brevemente en qué consiste el tratamiento: "El botox es un relajante muscular".

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la postura inicial de Julián Alexander, quien se mostró poco convencido de someterse al retoque estético. El productor aseguró que había visto casos de personas que, a su criterio, habían exagerado con este tipo de procedimientos.

"Los hombres no usamos botox, ¿Ves estas líneas? Son marcas de guerra. Es que ya he visto algunas amigas tuyas que han abusado de 'algunas cosas'", comentó dejando en shock a Ethel.

La declaración rápidamente se volvió viral y generó especulaciones entre los usuarios, quienes interpretaron sus palabras como una posible indirecta hacia Janet Barboza.

Seguidores creen que el comentario de Julián Alexander fue un mensaje para Janet Barboza

Las reacciones no tardaron en aparecer en redes sociales. Numerosos internautas comenzaron a relacionar el comentario del esposo de Ethel Pozo con Janet Barboza, especialmente por la conocida rivalidad mediática que ha trascendido desde que ambas dejaron de compartir pantalla en 'América Hoy'.

Muchos usuarios recordaron además que la popular conductora suele ser llamada por algunos seguidores como 'Retoquitos', motivo por el cual consideraron que la frase de Julián Alexander podría haber estado dirigida a ella.

Entre los comentarios que inundaron las publicaciones destacaron mensajes como:

"He visto algunas amigas tuyas dice. JAJAJAJAJA de la Janet no vas a venir a hablar así", "Seguro vio a la 'Retoquitos'", "Janet, chapa esa flor jajajajaja", "Amigas y excompañeras de trabajo", "Julián lo dijo por la 'Retoquitos'".

Las especulaciones también se intensificaron debido a los rumores sobre el distanciamiento entre Ethel Pozo y Janet Barboza. Diversas versiones señalan que la relación entre ambas se habría enfriado tras los cambios profesionales de la hija de Gisela Valcárcel y su salida de América Hoy, situación que habría provocado un quiebre en la amistad que mantenían.