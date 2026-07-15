Ethel Pozo habla SIN FILTROS sobre su relación con Julián Alexander y cómo trata a sus hijas: "No lo..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Ethel Pozo, figura influyente en redes sociales, no rehuyó el encuentro y cumplió su promesa de asistir al programa de Magaly Medina para hablar con transparencia ante cámaras. En esa línea, la conocida Urraca aprovechó para preguntarle cómo va su matrimonio con Julián Alexander, dada su escasa presencia en redes sociales.
Confesiones de Ethel Pozo sobre su matrimonio con Julián Alexander
La reciente edición de 'Magaly TV: la firme' tocó fibras sensibles cuando la presentadora de espectáculos aludió a Julián Alexander. En esta oportunidad, la hija de Gisela Valcárcel expresó que no comparte demasiada información de su vida privada en redes sociales por privacidad, pero reafirmó que su relación matrimonial es excelente.
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“No lo publico, lo protejo, aunque estamos planeando algo juntos. Lo resguardo mucho porque, si pones líneas, la prensa no invade. A mis hijas las cuido como un tesoro. Mi esposo y yo tenemos una relación hermosa, aunque no pública. Siempre he creído que el artista sin vida privada expuesta tiene más que ofrecer“, comenta al comienzo.
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Luego, Ethel Pozo se emocionó al describir la relación de su esposo con sus hijas. “Es increíble, un padrastro excelente, lo adoran. La pequeña Lua tiene una conexión soñada”, afirmó, y agregó que no deseaba dar más detalles para no romper en llanto ante cámaras.
Ethel Pozo presenta a su nuevo 'bebé' y conmueve con dulce publicación
Recientemente, Ethel Pozo anunció un nuevo integrante de su familia. A través de sus redes sociales, presentó a Rambo, un adorable cachorro que llegó para llenar de amor su hogar, acompañado de tiernas imágenes.
La conductora dedicó emotivas palabras a su nueva mascota y recordó con aprecio a Nalita, quien dejó una huella especial en su vida. Ethel comentó que, después de un tiempo de luto, estaba lista para recibir a Rambo y brindarle cariño junto a su familia, que ya lo considera una pieza clave del hogar.