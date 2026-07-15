Magaly Medina desafió a Ethel Pozo con preguntas sobre su matrimonio con Julián Alexander, y su reacción fue inesperada. ¿Qué confesó?

Ethel Pozo, figura influyente en redes sociales, no rehuyó el encuentro y cumplió su promesa de asistir al programa de Magaly Medina para hablar con transparencia ante cámaras. En esa línea, la conocida Urraca aprovechó para preguntarle cómo va su matrimonio con Julián Alexander, dada su escasa presencia en redes sociales.

Confesiones de Ethel Pozo sobre su matrimonio con Julián Alexander

La reciente edición de 'Magaly TV: la firme' tocó fibras sensibles cuando la presentadora de espectáculos aludió a Julián Alexander. En esta oportunidad, la hija de Gisela Valcárcel expresó que no comparte demasiada información de su vida privada en redes sociales por privacidad, pero reafirmó que su relación matrimonial es excelente.

“No lo publico, lo protejo, aunque estamos planeando algo juntos. Lo resguardo mucho porque, si pones líneas, la prensa no invade. A mis hijas las cuido como un tesoro. Mi esposo y yo tenemos una relación hermosa, aunque no pública. Siempre he creído que el artista sin vida privada expuesta tiene más que ofrecer“, comenta al comienzo.

Luego, Ethel Pozo se emocionó al describir la relación de su esposo con sus hijas. “Es increíble, un padrastro excelente, lo adoran. La pequeña Lua tiene una conexión soñada”, afirmó, y agregó que no deseaba dar más detalles para no romper en llanto ante cámaras.

Ethel Pozo presenta a su nuevo 'bebé' y conmueve con dulce publicación

Recientemente, Ethel Pozo anunció un nuevo integrante de su familia. A través de sus redes sociales, presentó a Rambo, un adorable cachorro que llegó para llenar de amor su hogar, acompañado de tiernas imágenes.