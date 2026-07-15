Magaly Medina le recordó a Ethel Pozo que la apodó ‘mosca muerta’ por guardar silencio ante Janet Barboza: “Quizás ese fue un error”

Ethel Pozo rompió su silencio en el programa de Magaly Medina y explicó por qué nunca enfrentó públicamente a Janet Barboza en América Hoy: "Nunca lo avalé".

La entrevista entre Magaly Medina y Ethel Pozo estuvo de llena de tensión. | Captura de Instagram

La entrevista entre Magaly Medina y Ethel Pozo estuvo de llena de tensión. | Captura de Instagram

La primera aparición de Ethel Pozo en el set de 'Magaly TV: la firme' dejó uno de los momentos más comentados de la noche, cuando Magaly Medina le preguntó directamente por su actitud frente a las polémicas opiniones que Janet Barboza emitía durante su etapa en América Hoy.

La periodista recordó incluso el apelativo con el que durante años se refirió a la hija de Gisela Valcárcel y explicó el motivo detrás de ello.

Magaly revela el origen del apodo "mosca muerta"

"¿Sabes por qué te decía ‘mosca muerta’?", le preguntó Magaly a Ethel durante la entrevista.

La conductora respondió entre risas: "¿Por qué? A ver, dímelo. Estoy en la semana de que me digan por qué me decían la mosca muerta. [Risas]. Por favor, dímelo".

Magaly explicó que siempre percibió que Ethel mantenía una postura más moderada, mientras Janet Barboza realizaba comentarios mucho más duros contra figuras del espectáculo.

"Porque si bien es cierto que tú eras la que estaba ahí toda modosita, la señora del programa, pero tenías a esta compañera tuya... podían decir todo lo que se les ocurriera, lanzar todas las cosas que querían", comentó.

Incluso sostuvo que el silencio también podía interpretarse como una forma de respaldo: "Y tú, claro, ella, pero tú estabas ahí escuchando... y a veces sonreías, pero estabas de alguna forma, con tu presencia, avalando lo que esta persona decía".

Ethel reconoce que pudo haber sido un error

Ante ello, Ethel admitió que recién ahora entiende por qué parte del público interpretó así su comportamiento. "Eso lo estoy entendiendo desde hace una semana", confesó.

Sin embargo, fue enfática al aclarar su postura: "Pero nunca lo avalé, déjame explicarte, nunca lo avalé".

La conductora explicó que su intención siempre fue proteger la imagen del programa y mantener el trabajo en equipo, decisión que incluso estuvo influenciada por un consejo que recibió de Brunella Horna.

"Brunella me dijo algo que yo lo tomé, yo soy responsable, me pareció un muy buen consejo. Me dijo: ‘Ethel, no, nunca lo dijo, pero nosotros no podemos vender frente a cámaras que no estamos de acuerdo. Hay que ser equipo’", recordó.

Con el paso del tiempo, Ethel considera que esa postura pudo no haber sido la más adecuada. "Y quizás ese fue un error, pero a mí me pareció superbueno", reconoció.

Finalmente, la conductora dejó claro que siempre entendió que Janet Barboza tenía un estilo completamente distinto al suyo.