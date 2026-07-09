Durante la entrevista, Ethel Pozo comentó que su percepción de animadversión se relaciona con especulaciones sobre Christian Domínguez e Isabel Acevedo. Defendió a su madre, Gisela Valcárcel, ante las versiones de que habría encubierto situaciones.

Ethel Pozo sorprendió al referirse públicamente a la relación que mantiene con Karla Tarazona y revelar que siente un evidente rechazo por parte de la conductora radial. Durante una reciente entrevista en el streaming 'Sin +Q Decir', la hija de Gisela Valcárcel aseguró que nunca ha tenido un enfrentamiento directo con Tarazona, pero considera que existe una animadversión hacia ella que tendría su origen en una polémica ocurrida durante la etapa de 'El Gran Show'.

Ethel Pozo explica por qué cree que Karla Tarazona le guarda resentimiento

La presentadora explicó que la percepción que tiene sobre Karla estaría relacionada con las especulaciones que surgieron años atrás alrededor de Christian Domínguez e Isabel Acevedo, cuando ambos coincidían en el programa de baile conducido por Gisela Valcárcel. Según Pozo, algunas personas interpretaron que la producción conocía detalles de la situación sentimental del cantante y que habría optado por guardar silencio.

Durante la conversación, Ethel Pozo fue consultada sobre su vínculo con Karla Tarazona y no dudó en expresar lo que piensa. “Creo que me odia”, comentó inicialmente, generando sorpresa entre los presentes.

Al ser interrogada sobre las razones que la llevan a pensar eso, la conductora sostuvo que no encuentra una causa personal que justifique dicho distanciamiento, ya que asegura que nunca tuvo una relación cercana con Tarazona.

“Nunca le he hecho nada, no la conozco. Creo que, de repente ella me desmiente”, señaló.

¿Por qué Ethel Pozo relaciona el supuesto rechazo de Karla Tarazona con Christian Domínguez y 'Chabelita'?

Pozo explicó que su teoría está ligada a los acontecimientos que rodearon la historia entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo. Según recordó, muchas personas asumieron que quienes formaban parte de El Gran Show estaban al tanto de todo lo que ocurría detrás de cámaras.

“Creo que de la época que pasó ‘El Gran Show’, Christian, Chabelita y que- Claramente, Christian (sacó los pies de plato)”, manifestó.

La también conductora indicó que, debido a que el espacio era liderado por su madre, algunas personas habrían asociado a todo el entorno del programa con lo ocurrido en ese entonces.

Incluso, durante la charla, María Pía Copello resumió una de las percepciones que circulaban en aquella época: “Es como que todos sabían y todos permitieron eso”.

Sin embargo, Ethel negó tajantemente esa versión y aseguró que ni ella ni Gisela Valcárcel encubrieron alguna situación relacionada con la vida sentimental de Christian Domínguez.

“Y no es verdad. O sea, ni mi mamá lo permitió. Realmente la historia la podrá contar ella, pero los cita a los dos, a, a Chabelita y a Christian, y les dice: ‘¿Qué está pasando? Yo tengo que hablar con Karla’”, relató.

Asimismo, afirmó que su madre también resultó afectada por toda la polémica que se generó en aquellos años. “O sea, realmente a mi mamá también se la han hecho”, expresó.

Finalmente, Ethel Pozo reiteró que nunca ha tenido un enfrentamiento personal con Karla Tarazona y que su percepción de rechazo se basa únicamente en lo que ha observado a lo largo del tiempo.

“Nunca, cara a cara”, remarcó al referirse a la ausencia de un conflicto directo entre ambas. Además, insistió en que la posible incomodidad de Tarazona podría estar relacionada con la imagen que se formó alrededor de El Gran Show por ser un programa conducido por Gisela Valcárcel.