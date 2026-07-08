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Hijo de Jefferson Farfán anuncia su DEBUT en EXCLUSIVO proyecto tras no recibir PENSIÓN y Farfán sorprende con fuerte reacción: "Nunca imaginé que..."

La reacción de su familia fue positiva y destacó el apoyo de su madre, Melissa Klug, y de sus hermanas. No obstante, Jefferson Farfán sorprendió al demostrar su respaldo con una peculiar reacción.

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    Hijo de Jefferson Farfán anuncia su DEBUT en EXCLUSIVO proyecto tras no recibir PENSIÓN y Farfán sorprende con fuerte reacción: "Nunca imaginé que..."
    Adriano Farfán sorprende con nuevo proyecto ¿Cómo reaccionó su padre? | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram
    Hijo de Jefferson Farfán anuncia su DEBUT en EXCLUSIVO proyecto tras no recibir PENSIÓN y Farfán sorprende con fuerte reacción: "Nunca imaginé que..."

    En medio de la polémica por las declaraciones de Melissa Klug sobre la pensión de Jefferson Farfán para su hijo mayor, Adriano Farfán sorprendió con un inesperado anuncio. El joven dejó de lado los rumores sobre su futuro en el fútbol y presentó el nuevo proyecto deportivo al que decidió dedicarse. Su decisión generó diversas reacciones entre sus seguidores y familiares. ¿Cuál es el nuevo camino que eligió?

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    Adriano Farfán deja atrás el fútbol y apuesta por nuevo proyecto ¿De qué se trata?

    El primogénito de Jefferson Farfán confirmó que se integró a la familia de NOX, una reconocida marca especializada en el mundo del pádel. La noticia llamó la atención debido a que, hasta hace poco, Adriano se encontraba enfocado en el fútbol y era considerado una joven promesa dentro de las categorías formativas de este deporte.

    Adriano Farfán anuncia nuevo proyecto
    Adriano Farfán anuncia nuevo proyecto

    El propio Adriano explicó que su acercamiento al pádel comenzó como una experiencia para probar algo distinto, pero con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en una nueva pasión y en una oportunidad profesional.

    “Nunca imaginé que, en tan poco tiempo, el pádel se convertiría en una parte tan importante de mi vida. Lo que empezó como un deporte que decidí probar, hoy se ha transformado en un proyecto lleno de retos, aprendizaje y muchísima ilusión”, expresó el joven en su publicación.

    Asimismo, señaló que este cambio estuvo acompañado por un proceso de preparación y aprendizaje junto a especialistas de la disciplina. El respaldo de la Asociación Peruana de Pádel y el trabajo con entrenadores especializados fueron claves para que pudiera desarrollar sus habilidades y asumir este nuevo reto deportivo.

    Gracias a esta alianza, Adriano contará con herramientas, equipamiento profesional y nuevas oportunidades dentro de una disciplina que continúa creciendo a nivel internacional, especialmente en países como España y Argentina.

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    Adriano Farfán recibe apoyo de su familia y Jefferson Farfán sorprende con su reacción

    Con este nuevo camino, Adriano Farfán dejó claro que su objetivo no solo es crecer como deportista, sino también impulsar el desarrollo del pádel en el Perú y motivar a más jóvenes a conocer esta disciplina.

    “Hoy comienza una nueva etapa. Next Level Pádel no es solo mi proyecto deportivo. Es una apuesta por inspirar a más personas a conocer este deporte, competir y seguir construyendo, entre todos, un pádel peruano cada vez más fuerte”, afirmó en sus redes sociales.

    La publicación recibió múltiples muestras de apoyo por parte de sus familiares. Su madre Melissa Klug no dudó en dedicarle un emotivo mensaje: "Mi campeón, te amo". De igual manera, sus hermanas Gianella Marquina y Melissa Lobatón celebraron este nuevo paso en su vida deportiva.

    "Con todo, hermanito", escribió Melissa Lobatón, mientras que Gianella Marquina agregó: "¡Vamos con todoooo!".

    Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue la reacción de Jefferson Farfán. El exfutbolista no dejó un mensaje público para su hijo, pero sí mostró su respaldo al darle 'me gusta' a la publicación donde Adriano anunciaba oficialmente su nuevo proyecto.

    De esta manera, el joven deportista inicia una etapa distinta a la que muchos imaginaban, deja atrás la presión de seguir los pasos de su padre en el fútbol y apuesta por construir su propio camino dentro del pádel.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hijo de Jefferson Farfán anuncia su DEBUT en EXCLUSIVO proyecto tras no recibir PENSIÓN y Farfán sorprende con fuerte reacción: "Nunca imaginé que..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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