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¡LA EXPONE! Extrabajadora acusa a HERMANA de Patricio Parodi de presunto maltrato y falta de pago: "Sigo sin recibir..."

La hermana de Patricio Parodi, Majo Parodi, enfrenta controversia tras las acusaciones de su exniñera, Yahaira Valdivia, quien denuncia maltrato y falta de pago por sus servicios.

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    Extrabajadora de la HERMANA de Patricio Parodi hace GRAVE acusación en su contra | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    ¡LA EXPONE! Extrabajadora acusa a HERMANA de Patricio Parodi de presunto maltrato y falta de pago: "Sigo sin recibir..."

    La hermana de Patricio Parodi, Majo Parodi, se encuentra en el centro de la polémica luego de que una joven que trabajó como niñera de su hija decidiera difundir una delicada denuncia en redes sociales. La extrabajadora aseguró que atravesó momentos difíciles durante su vínculo laboral y afirmó que, hasta la fecha, no habría recibido el pago correspondiente por los días que prestó servicios.

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    Extrabajadora señala a Majo Parodi por presunto maltrato e incumplimiento de pago

    La denuncia fue realizada por Yahaira Valdivia, quien aseguró haber trabajado como cuidadora de la pequeña hija de Majo Parodi durante 21 días. A través de varios videos publicados en TikTok, la joven expuso su versión de los hechos y sostuvo que su experiencia laboral estuvo marcada por situaciones que afectaron su bienestar emocional.

    Niñera denuncia a Majo Parodi
    Niñera denuncia a Majo Parodi

    En un primer momento, la joven evitó mencionar directamente el nombre de su exempleadora. Sin embargo, tras la insistencia de diversos usuarios, terminó confirmando la identidad de la persona involucrada. “Tienes razón, la señorita Majo Parodi”, respondió a uno de los comentarios que le solicitaba aclarar a quién se refería.

    Según relató Valdivia, durante el tiempo que permaneció trabajando en el hogar de la influencer cumplió con todas las funciones que le fueron asignadas. No obstante, aseguró que vivió episodios que la llevaron a sentirse incómoda y afectada emocionalmente.

    “Cumplí con mis responsabilidades, pero también viví situaciones que afectaron mi bienestar emocional. En varias oportunidades recibí un trato que me hizo sentir muy mal”, manifestó en su publicación.

    La joven explicó, además, que antes de dejar el empleo conversó personalmente con Parodi para exponerle las razones de su decisión y que posteriormente formalizó su renuncia mediante mensajes de WhatsApp.

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    Exniñera asegura que aún no recibe su remuneración

    De acuerdo con el testimonio de Valdivia, el conflicto se intensificó después de su salida. La joven sostuvo que fue responsabilizada por algunos daños ocurridos en prendas de vestir dentro de la vivienda durante el tiempo que trabajó allí.

    Pese a ello, afirmó haber aclarado cada uno de los señalamientos y haber asumido lo que consideró pertinente. Sin embargo, sostiene que hasta ahora no ha recibido el dinero correspondiente por los días laborados.

    “Hasta el día de hoy sigo sin recibir el pago por los días que trabajé. Tengo conversaciones que respaldan lo que estoy contando”, afirmó.

    Asimismo, señaló que algunas pertenencias personales continúan dentro de la vivienda y pidió que le sean devueltas. “No hago esta publicación para generar odio ni atacar a nadie. Solo quiero que se reconozca el trabajo que realicé”, expresó.

    La denuncia ganó mayor notoriedad luego de que el creador de contenido Ric La Torre compartiera el caso en sus plataformas digitales, lo que provocó una rápida difusión entre los seguidores de la farándula nacional. Tras la viralización del tema, varios usuarios señalaron que Majo Parodi habría restringido los comentarios en sus redes sociales, mientras continúa el debate sobre las acusaciones realizadas por la extrabajadora.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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