Reconocida influencer emocionó a sus seguidores al anunciar que se convirtió en mamá por primera vez junto a su esposo, compartiendo su alegría.

Influencer y hermana de chico reality anuncia el nacimiento de su primer bebé con foto y revela el nombre que le puso. | Composición Wapa

Influencer y hermana de chico reality anuncia el nacimiento de su primer bebé con foto y revela el nombre que le puso. | Composición Wapa

¡Hermosa noticia! Querida influencer y hermana de chico reality, Mafer Parodi, sorprendió a todos al anunciar que se convirtió en madre por primera vez junto a su esposo, Alfredo Zanatti. La creadora de contenido compartió su emoción en redes sociales, mostrando por primera vez a su bebé en brazos y celebrando este nuevo capítulo de su vida. Diversas influencers no dudaron en expresar su alegría y felicitar a la pareja por tan especial momento.

Hermana de Patricio Parodi celebra la llegada de su primer hijo

La reconocida Mafer Parodi compartió días atrás que no podría tener un parto natural, lo que generó gran expectativa entre sus seguidores, ya que explicó que su bebé era bastante grande y debía recurrir a la cesárea. A pesar de ello, la influencer decidió mantener en privado el nacimiento de su hijo, quien ya llegó al mundo hace más de una semana.

Mafer Parodi, hermana del chico reality Patricio celebra la llegada de su primer hijo.

En su cuenta oficial de Instagram, Mafer publicó una foto de la mano de su recién nacido junto a las de ella y su esposo. ‘El amor más lindo Francesco 27/3/2026’, escribió, revelando la fecha exacta del nacimiento.