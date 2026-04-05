Influencer y hermana de chico reality anuncia el nacimiento de su primer bebé con foto y revela el nombre que le puso

Influencer y hermana de chico reality anuncia el nacimiento de su primer bebé con foto y revela el nombre que le pusoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Hermosa noticia! Querida influencer y hermana de chico reality, Mafer Parodi, sorprendió a todos al anunciar que se convirtió en madre por primera vez junto a su esposo, Alfredo Zanatti. La creadora de contenido compartió su emoción en redes sociales, mostrando por primera vez a su bebé en brazos y celebrando este nuevo capítulo de su vida. Diversas influencers no dudaron en expresar su alegría y felicitar a la pareja por tan especial momento.
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Hermana de Patricio Parodi celebra la llegada de su primer hijo
La reconocida Mafer Parodi compartió días atrás que no podría tener un parto natural, lo que generó gran expectativa entre sus seguidores, ya que explicó que su bebé era bastante grande y debía recurrir a la cesárea. A pesar de ello, la influencer decidió mantener en privado el nacimiento de su hijo, quien ya llegó al mundo hace más de una semana.
En su cuenta oficial de Instagram, Mafer publicó una foto de la mano de su recién nacido junto a las de ella y su esposo. ‘El amor más lindo Francesco 27/3/2026’, escribió, revelando la fecha exacta del nacimiento.
Sus seguidores no tardaron en expresarle cariño y felicitaciones: “Felicidadesss”, “Bienvenido babyyy F!!! Felicidades chicos”, “Te amamosssssss mi bebé hermosisisismooooo”, “Mi rey preciosísimo los amo”, “Mi goldo hermoso te amamos”, “Felicidades Mafer. Muchas bendiciones”, “Bendiciones y mucha salud para uds. Que bendición”, fueron algunos de los mensajes que recibió.