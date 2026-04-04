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Tefi Valenzuela ROMPE SU SILENCIO y revela quién fue el verdadero amor de Mario Irivarren: “De mí no”

Tefi Valenzuela, ex de Mario Irivarren, revela quién fue el verdadero amor del ex chico reality en una conversación con Magaly Medina: ¿qué dijo?

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    Tefi Valenzuela ROMPE SU SILENCIO y revela quién fue el verdadero amor de Mario Irivarren: “De mí no”
    Tefi Valenzuela ROMPE SU SILENCIO y revela quién fue el verdadero amor de Mario Irivarren. | Composición Wapa
    Tefi Valenzuela ROMPE SU SILENCIO y revela quién fue el verdadero amor de Mario Irivarren: “De mí no”

    La influencer Tefi Valenzuela, quien actualmente vive entre Miami y México, fue invitada al pódcast de Magaly Medina, donde reveló detalles de su relación con el ex chico reality Mario Irivarren. En medio de la conversación, sorprendió al confesar de quién estuvo realmente enamorado el influencer. Sus declaraciones surgen tras el polémico ampay en Argentina, donde Irivarren fue captado en un yate junto a varias mujeres durante la despedida de soltero de su amigo Francho Sierralta.

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    Tefi Valenzuela revela quién fue el gran amor de Mario Irivarren

    La artista dejó en claro que no se incluye en esa lista y sostuvo: “Yo creo que él se enamoró dos veces, de mí no”, marcando su postura sobre la relación que tuvieron.

    La arequipeña explicó que, desde su perspectiva, lo suyo no fue amor. “De mí no fue, seguramente conmigo hubo atracción muy bonito, eso sí fue real”, señaló al recordar ese vínculo con el ex chico reality.

    En esa línea, comentó que con el tiempo la dinámica cambió. “Como me puse de modo zapatillas, de lo que tú quieras hago, se murió el amor”, añadió, al describir cómo evolucionó la relación.

    Valenzuela también consideró que Mario habría sentido algo más profundo por otras personas. “Yo creo que se enamoró mucho de Alondra y de Vania”, afirmó al referirse a sus anteriores relaciones.

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    Además, resaltó rasgos de una de ellas. “Lo poco que yo traté con Alondra, es una chica con mucha personalidad y que se quiere mucho. Su estado emocional no dependía de él y eso es algo a lo que él no estaba acostumbrado”, indicó.

    Tefi recordó que en ese entonces estuvo muy involucrada emocionalmente y señaló que la relación se vio influenciada por cambios en el entorno del actor, como su popularidad y círculo social.

    Habían cositas por las que terminé yéndome yo a Estados Unidos. Yo estaba enamorada, en Combate me decían y yo reaccionaba como una loquita. Le empezó a llegar la popularidad y los amigos del medio… La vez que yo terminé, se desapareció… me afectaba”, relató.

    Finalmente, la modelo opinó que este tipo de comportamiento responde a un patrón. Consideró que puede existir atracción, pero que el interés disminuye cuando siente que la otra persona se entrega por completo.

    A él le puede gustar alguien y creo que a muchos chicos les pasa eso, pero cuando ya sienten que tiene a una mujer por completo pierden todo”, expresó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Tefi Valenzuela ROMPE SU SILENCIO y revela quién fue el verdadero amor de Mario Irivarren: “De mí no”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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